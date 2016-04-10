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市场报道 | 2016年 4月 10日 星期日 16:46 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货4月5日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年4月5日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报
告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,439,814口)
    338,427  423,969  230,248  713,549  600,592  1282224  1254809  157,590 185,005
    
    较3月29日变动(未平仓合约：增加110,994口)
    
    -16,832   66,992   39,279   76,924   -8,340   99,371   97,931   11,623  13,063
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       23.5     29.4     16.0     49.6     41.7     89.1     87.2     10.9    12.8
    
    各类交易商数量(总计为707家)
        152      194      172      260      266      515      554
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 白云)

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