版本:
中国
市场报道 | 2016年 4月 10日 星期日 16:43 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货4月5日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年4月5日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(438,769口)
    111,480  182,998   93,891  193,440  121,115  398,811  398,004   39,958  40,765
    
    较3月29日变动(未平仓合约：增加6,117口)
    
      5,224   -1,170    2,526    1,019    2,625    8,769    3,981   -2,652   2,136
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       25.4     41.7     21.4     44.1     27.6     90.9     90.7      9.1     9.3
    
    各类交易商数量(总计为367家)
        117      111      125       99       91      293      272
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐