金砖国家：4月8日股汇市收盘纵览

路透4月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月8日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.93%，报816.82点。

中国股市：沪综指收跌连三日回调，市场避险情绪上升大盘抛压加大

中国汇市：人民币收盘缩量小跌，客盘基本均衡自营成波动主推手

香港股市：恒生指数收高，等待中国公布3月经济数据

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巴西股市：民调显示国内议员对罢黜总统罗塞夫的支持率上升，帮助提振巴西股市，因很多交易商认为这能把外国资本带回巴西经济中。指标股指Bovespa指数 收盘上涨3.67%，报50,292.926点。

巴西汇市：油价上涨亦提振拉美货币，雷亚尔兑美元 收报3.5951/65，上日收报3.6931/37。

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南非股市：尽管面临政局动荡及主权评等可能被下调的前景，南非政府仍成功发行美元债券，这大大提振了投资者信心，带动南非股市上涨。指标Top-40指数 收盘上涨0.51%，报45,252.36点；大盘综合指数 收盘上涨0.54%，报51,424.48点。

南非汇市：兰特兑美元上涨近2%，因公债标售成功提振投资者信心

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印度股市：收盘基本持平，投资者在下周大量公司财报出炉前稍作停顿，但股指创下六周来最大周线跌幅，因投资者对最近大涨的个股进行获利了结。BSE指数 收盘下跌0.05%，报24,673.84点；NSE指数 收盘上涨0.12%，报7,555.2点。

印度汇市：逢本地假日休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.31%，报879.07点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨3.27%，报470.26点。