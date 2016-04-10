澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月11日当周 4月11日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 +2.0% -3.9% 投资性房屋融资 -- -1.6% 4月12日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正8 企业信心指数 -- 正3 2245 新西兰食品价格指数 3月 -- -0.6% 4月13日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 4月 -- -2.2% 1200 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 56.0 4月14日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 3月 增加2 增加0.03 全职就业人数(万人) -- 增加1.59 就业参与率 65.0% 64.9% 失业率 5.9% 5.8% 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 64.7% 4月15日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 47.9 4月18日当周 4月17日(日) 2245 新西兰消费者物价指数(较前季) 第一季 -- -0.5% (较上年同期) -- +0.1% 4月18日(一) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -0.1% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张涛；审校 杜明霞)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。