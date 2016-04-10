日韩经济指标预测--4月11日-4月18日****

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月11日当周 4月10日(日) 2350 日本机械订单(较前月) 2月 -12.4% +15.0% (较上年同期) -2.7% +8.4% 4月11日(一) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -2.0% 进口物价(较上年同期) -- -7.4% 2350 日本银行放款(较上年同期) 3月 -- +2.2% 4月12日(二) 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 持平 -0.2% (较上年同期) -3.5% -3.4% 4月13日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超15,551 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,152 4月14日(四) 2300 韩国失业率 3月 -- 4.1% 4月15日(五) -- 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差98 出口 -- -8.2% 进口 -- -13.8% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 41.80 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 36.00 0430 日本工业生产修正值 2月 -- -6.2% 产能利用率指数(较前月) 2月 -- +2.6% 4月18日当周 4月18日(一) 0300 韩国L货供额 2月 -- +8.6% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。