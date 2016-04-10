欧洲经济指标预测--4月11日-4月18日****

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月11日当周 4月11日(一) 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 2月 -0.7% +1.9% (经工作日调整，较上年同期) +1.6% +3.9% 2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.1% 4月12日(二) 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.8% +0.8% (较上年同期) +0.3% +0.3% 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 3月 -- -0.5% (较上年同期) -- -1.9% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +0.4% +0.3% 核心CPI(较前月) +0.3% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.5% (较上年同期) +1.4% +1.3% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.4% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 3月 投入物价(未经季节调整，较前月) +2.1% +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -6.2% -8.1% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -1.0% -1.1% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.1% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) +0.3% +0.2% 4月13日(三) 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 +0.7% +0.3% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 -0.6% +2.1% (较上年同期) +1.2% +2.8% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 3月 正51 正50 4月14日(四) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- -4.6% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +2.0% +2.0% (较上年同期) -0.3% -0.3% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 +1.2% +0.2% (较上年同期) -0.1% -0.1% 扣除食品和能源HICP(较前月) +1.6% +0.3% (较上年同期) +1.0% +0.8% 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 53.4 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 51.4 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 38.6 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 33.3 1100 英国央行利率决定 4月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 4月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 4月15日(五) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差5.21 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差0.35 0830 英国建筑业产出(较前月) 2月 持平 -0.2% (较上年同期) -0.7% -0.8% 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差62 4月18日当周 4月18日(一) 暂无重要经济数据公布。(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。