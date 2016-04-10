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市场报道 | 2016年 4月 11日 星期一 07:17 BJT

****欧洲经济指标预测--4月11日-4月18日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值  
    
    4月11日当周
    
    4月11日(一)
    0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月)          2月         -0.7%     +1.9%
                 (经工作日调整，较上年同期)                      +1.6%     +3.9%
    2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 3月           --      +0.1%
    
    4月12日(二)
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     3月终值        +0.8%     +0.8%
                                 (较上年同期)                    +0.1%     +0.1%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                         +0.8%     +0.8%
                            (较上年同期)                         +0.3%     +0.3%
    0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月)              3月           --      -0.5%
                           (较上年同期)                            --      -1.9%
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)             3月         +0.3%     +0.2%
                            (较上年同期)                         +0.4%     +0.3%
             核心CPI(较前月)                                     +0.3%     +0.4%
                (较上年同期)                                     +1.3%     +1.2%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                           +0.3%     +0.5%
                           (较上年同期)                          +1.4%     +1.3%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                             --      +0.5%
                          (较上年同期)                             --      +1.4%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                     3月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)              +2.1%     +0.1%
                         (未经季节调整，较上年同期)              -6.2%     -8.1%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)              +0.2%     +0.1%
                         (未经季节调整，较上年同期)              -1.0%     -1.1%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)          +0.1%     +0.2%
                             (未经季节调整，较上年同期)          +0.3%     +0.2%
    
    4月13日(三)
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      3月终值      +0.7%      +0.3%
                                 (较上年同期)                   -0.1%      -0.1%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                      2月        -0.6%      +2.1%
                       (较上年同期)                             +1.2%      +2.8%    
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值            3月         正51       正50
    
    4月14日(四)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 3月          --       -0.6%
                            (较上年同期)                          --       -4.6%
    0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        3月终值       +0.2%      +0.2%
                                  (较上年同期)                  -0.2%      -0.2%
               消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                 +2.0%      +2.0%
                                       (较上年同期)             -0.3%      -0.3%
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    3月终值      +1.2%      +0.2%
                                       (较上年同期)             -0.1%      -0.1%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                       +1.6%      +0.3%
                                 (较上年同期)                   +1.0%      +0.8%
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       4月          --        53.4
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       4月          --        51.4
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       4月          --        38.6
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数     4月          --        33.3
    1100 英国央行利率决定                            4月        0.50%      0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             --       3,750
                 货币政策委员会(MPC)投票结果         4月        0-9-0      0-9-0
                                                                (升息-不变-降息)
    
    4月15日(五)
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                2月          --    顺差5.21
               全球贸易收支(亿欧元)                               --    顺差0.35
    0830 英国建筑业产出(较前月)                      2月         持平      -0.2%
                       (较上年同期)                             -0.7%      -0.8% 
    0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)          2月          --      顺差62    
    
    4月18日当周
    
    4月18日(一)
    暂无重要经济数据公布。(完)
                          
      
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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