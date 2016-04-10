美国与加拿大经济指标预测--4月11日-4月18日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月11日当周 4月11日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月12日(二) 1000 美国NFIB小企业信心指数 3月 -- 92.9 1230 美国进口物价(较前月) 3月 +1.0% -0.3% 出口物价(较前月) -0.2% -0.4% 1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字1,040 赤字1,930 4月13日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 472.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,906.0 30年期抵押贷款利率 -- 3.86% 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 3月 +0.3% 持平 (较前月) +0.3% -0.2% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +1.3% +1.2% (较前月) +0.1% 持平 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.9% (较前月) -- +0.1% 1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.1% -0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.1% 1400 美国企业库存(较前月) 2月 持平 +0.1% 1400 加拿大央行利率决定 -- 0.5% 0.5% 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 57.7 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 50.4 4月14日(四) 1230 加拿大新屋价格指数 2月 +0.2% +0.1% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.2% -0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.1% +1.0% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.3% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.5% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月9日当周 -- 26.7 四周均值(万人) -- 26.675 续请失业金人数(万人) 4月2日当周 -- 219.1 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 3月 -- +0.2% 4月15日(五) 1230 加拿大制造业销售(较前月) 2月 -1.5% +2.3% 1230 美国纽约联储制造业指数 4月 正2.21 正0.62 1315 美国工业生产(较前月) 3月 持平 -0.5% 产能利用率 75.4% 75.4% 制造业产出(较前月) +0.1% +0.1% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 4月初值 91.9 91.0 现况指数 106.0 105.6 预期指数 82.5 81.5 2000 美国整体净资本流动(亿美元) 2月 -- 净流入1,184 外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出504 4月18日当周 4月18日(一) 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 59 58(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张荻； 审校 杜明霞)