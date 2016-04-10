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市场报道 | 2016年 4月 11日 星期一 07:30 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月11日至4月18日

汤森路透4月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GM
T时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 
        
 开始日期    结束日期   公布时   公司代   业绩季度及公司名称
                        间       码       
 (日-月-年)  (日-月-年                    
             )                            
 11-4-16                AMC      AA.N     Q1 2016 美国铝业
 11-4-16     15-4-16    AMC      KMI.N    Q1 2016 Kinder Morgan Inc 
 12-4-16                BMO      FAST.OQ  Q1 2016 Fastenal Co 
 12-4-16                AMC      CSX.OQ   Q1 2016 CSX Corp 
 13-4-16                BMO      JPM.N    Q1 2016 摩根大通
 14-4-16                BMO      DAL.N    Q1 2016 达美航空(Delta Air Line)
 14-4-16                BMO      PGR.N    March 2016 Progressive Corp
 14-4-16                BMO      PNC.N    Q1 2016 PNC Financial Services Group Inc 
 14-4-16                BMO      BLK.N    Q1 2016 贝莱德(Blackrock)
 14-4-16                10:45    BAC.N    Q1 2016 美国银行
 14-4-16                12:00    WFC.N    Q1 2016 富国银行(Wells Fargo)
 15-4-16                BMO      RF.N     Q1 2016 Regions Financial Corp 
 15-4-16     19-4-16    BMO      RAI.N    Q1 2016 Reynolds American Inc 
 15-4-16                BMO      C.N      Q1 2016 花旗集团
 15-4-16                BMO      SCHW.N   Q1 2016 嘉信理财(Charles Schwab)
 15-4-16     19-4-16    BMO      STX.OQ   Q3 2016 希捷(Seagate Technology)
 18-4-16                BMO      HAS.OQ   Q1 2016 孩之宝(Hasbro)
 18-4-16                BMO      MTB.N    Q1 2016 M&T Bank Corp 
 18-4-16                BMO      GWW.N    Q1 2016 W W Grainger Inc 
 18-4-16                BMO      PEP.N    Q1 2016 百事可乐(PepsiCo Inc) 
 18-4-16                BMO      JBHT.OQ  Q1 2016 J B Hunt Transport Services Inc 
 18-4-16                BMO      MS.N     Q1 2016 摩根士丹利
 18-4-16     22-4-16    BMO      RCL.N    Q1 2016 皇家加勒比游轮有限公司
 18-4-16                AMC      IBM.N    Q1 2016 IBM
 18-4-16                AMC      NFLX.OQ  Q1 2016 Netflix Inc
       
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 李春喜; 审校 徐文焰)

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