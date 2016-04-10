《美国上市公司业绩公布日程表》--4月11日至4月18日

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
汤森路透4月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GM T时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代 业绩季度及公司名称 间 码 (日-月-年) (日-月-年 ) 11-4-16 AMC AA.N Q1 2016 美国铝业 11-4-16 15-4-16 AMC KMI.N Q1 2016 Kinder Morgan Inc 12-4-16 BMO FAST.OQ Q1 2016 Fastenal Co 12-4-16 AMC CSX.OQ Q1 2016 CSX Corp 13-4-16 BMO JPM.N Q1 2016 摩根大通 14-4-16 BMO DAL.N Q1 2016 达美航空(Delta Air Line) 14-4-16 BMO PGR.N March 2016 Progressive Corp 14-4-16 BMO PNC.N Q1 2016 PNC Financial Services Group Inc 14-4-16 BMO BLK.N Q1 2016 贝莱德(Blackrock) 14-4-16 10:45 BAC.N Q1 2016 美国银行 14-4-16 12:00 WFC.N Q1 2016 富国银行(Wells Fargo) 15-4-16 BMO RF.N Q1 2016 Regions Financial Corp 15-4-16 19-4-16 BMO RAI.N Q1 2016 Reynolds American Inc 15-4-16 BMO C.N Q1 2016 花旗集团 15-4-16 BMO SCHW.N Q1 2016 嘉信理财(Charles Schwab) 15-4-16 19-4-16 BMO STX.OQ Q3 2016 希捷(Seagate Technology) 18-4-16 BMO HAS.OQ Q1 2016 孩之宝(Hasbro) 18-4-16 BMO MTB.N Q1 2016 M&T Bank Corp 18-4-16 BMO GWW.N Q1 2016 W W Grainger Inc 18-4-16 BMO PEP.N Q1 2016 百事可乐(PepsiCo Inc) 18-4-16 BMO JBHT.OQ Q1 2016 J B Hunt Transport Services Inc 18-4-16 BMO MS.N Q1 2016 摩根士丹利 18-4-16 22-4-16 BMO RCL.N Q1 2016 皇家加勒比游轮有限公司 18-4-16 AMC IBM.N Q1 2016 IBM 18-4-16 AMC NFLX.OQ Q1 2016 Netflix Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 李春喜; 审校 徐文焰)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。