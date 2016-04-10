英国经济：第一季势头减弱，服务业和制造业内需均下降--BCC调查

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
BCC对8,500多家公司的调查显示，英国就业市场喜忧参半。
英国央行政策的一个决定性因素--薪资压力总体而言有所缓和。
在英国民间经济构成中占绝大部分的服务企业报告称，他们遭遇了18年来最严重的员工招聘难题。
虽然今年第一季服务企业招聘员工的速度为两年来最慢水平，但希望在未来三个月扩大员工队伍的公司比例有所上升。
公司纷纷推迟培训和购置机器的增支计划，意味着寄望倚重企业投资来引领复苏的决策者们或将希望落空。
信用卡公司Visa Europe的另一份调查显示，第一季消费者需求一直维持强势；消费者需求是2013年以来英国经济好转的支柱。
根据信用卡交易数据，今年3月英国经通胀调整的消费者支出较上年同期上升2.3%，略高于2月份的2.2%。(完) (编译 杜明霞/王颖；审校 戴素萍/于春红)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。