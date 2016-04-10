英国经济：第一季势头减弱，服务业和制造业内需均下降--BCC调查

BCC对8,500多家公司的调查显示，英国就业市场喜忧参半。

英国央行政策的一个决定性因素--薪资压力总体而言有所缓和。

在英国民间经济构成中占绝大部分的服务企业报告称，他们遭遇了18年来最严重的员工招聘难题。

虽然今年第一季服务企业招聘员工的速度为两年来最慢水平，但希望在未来三个月扩大员工队伍的公司比例有所上升。

公司纷纷推迟培训和购置机器的增支计划，意味着寄望倚重企业投资来引领复苏的决策者们或将希望落空。

信用卡公司Visa Europe的另一份调查显示，第一季消费者需求一直维持强势；消费者需求是2013年以来英国经济好转的支柱。