全球汇市：加元押注自去年5月以来首度转为净多仓--CFTC

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透多伦多4月8日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，投机客转为作多加元，为去年5月以来首见。
截至4月5日当周，加元净多仓为97口，前一周为净空仓6,180口。1月底时，净空仓为66,819口，为五个月来最高。
加元兑美元在1月创下12年低位1.4689加元后，已反弹13%，这是因油价部分回升、加拿大政府财政刺激计划，以及对加拿大央行降息的预期急剧降温。
上周加元兑美元逼近重要阻力位1.2832加元，为加拿大央行上次在去年7月降息以来的最高位。
道明证券(TD Securities)资深外汇策略师Mazen Issa表示，“如果加元攻克该水准，或许这些合约的净多仓还会进一步增加。”
加拿大央行去年降息两次，以抵销油价挫跌的冲击，但2016年迄今均按兵不动。加拿大今年降息的可能性已急降至12%，一个多月前可能性为高于50%。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。