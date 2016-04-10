全球汇市：加元押注自去年5月以来首度转为净多仓--CFTC

路透多伦多4月8日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，投机客转为作多加元，为去年5月以来首见。

截至4月5日当周，加元净多仓为97口，前一周为净空仓6,180口。1月底时，净空仓为66,819口，为五个月来最高。

加元兑美元在1月创下12年低位1.4689加元后，已反弹13%，这是因油价部分回升、加拿大政府财政刺激计划，以及对加拿大央行降息的预期急剧降温。

上周加元兑美元逼近重要阻力位1.2832加元，为加拿大央行上次在去年7月降息以来的最高位。

道明证券(TD Securities)资深外汇策略师Mazen Issa表示，“如果加元攻克该水准，或许这些合约的净多仓还会进一步增加。”