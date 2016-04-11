新闻稿：中国3月CPI同比上涨2.3%，其中食品价格涨7.6%--国家统计局

一、各类商品及服务价格同比变动情况 3月份，食品烟酒价格同比上涨6.0%，影响CPI上涨约1.78个百分点。其中，鲜菜价格上涨35.8%，影响CPI上涨约0.92个百分点；畜肉类价格上涨16.5%，影响CPI上涨约0.69个百分点（猪肉价格上涨28.4%，影响CPI上涨约0.64个百分点）；水产品价格上涨2.7%，影响CPI上涨约0.05个百分点；粮食价格上涨0.5%，影响CPI上涨约0.01个百分点；鲜果价格下降10.2%，影响CPI下降约0.20个百分点；蛋价下降5.8%，影响CPI下降约0.04个百分点。 3月份，其他七大类价格同比六涨一降。其中，医疗保健、其他用品和服务、衣着、居住、教育文化和娱乐、生活用品及服务价格分别上涨3.1%、1.7%、1.5%、1.3%、1.2%、0.4%；交通和通信价格下降2.6%。