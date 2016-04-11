新闻稿：中国3月CPI同比上涨2.3%，其中食品价格涨7.6%--国家统计局

路透上海4月11日 - 以下是中国国家统计局周一公布的2016年3月份居民消费价格新闻稿全文：
2016年3月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.3%。其中，城市上涨2.3%，农村上涨2.2%；食品价格上涨7.6%，非食品价格上涨1.0%；消费品价格上涨2.5%，服务价格上涨1.9%。1-3月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.1%。
3月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.4%。其中，城市下降0.4%，农村下降0.4%；食品价格下降1.8%，非食品价格下降0.1%；消费品价格下降0.6%，服务价格下降0.2%。
一、各类商品及服务价格同比变动情况
3月份，食品烟酒价格同比上涨6.0%，影响CPI上涨约1.78个百分点。其中，鲜菜价格上涨35.8%，影响CPI上涨约0.92个百分点；畜肉类价格上涨16.5%，影响CPI上涨约0.69个百分点（猪肉价格上涨28.4%，影响CPI上涨约0.64个百分点）；水产品价格上涨2.7%，影响CPI上涨约0.05个百分点；粮食价格上涨0.5%，影响CPI上涨约0.01个百分点；鲜果价格下降10.2%，影响CPI下降约0.20个百分点；蛋价下降5.8%，影响CPI下降约0.04个百分点。
3月份，其他七大类价格同比六涨一降。其中，医疗保健、其他用品和服务、衣着、居住、教育文化和娱乐、生活用品及服务价格分别上涨3.1%、1.7%、1.5%、1.3%、1.2%、0.4%；交通和通信价格下降2.6%。
二、各类商品及服务价格环比变动情况
3月份，食品烟酒价格环比下降1.3%，影响CPI下降约0.40个百分点。其中，蛋价下降7.4%，影响CPI下降约0.05个百分点；鲜菜价格下降5.5%，影响CPI下降约0.20个百分点；水产品价格下降2.8%，影响CPI下降约0.05个百分点；鲜果价格下降2.0%，影响CPI下降约0.04个百分点；畜肉类价格下降1.2%，影响CPI下降约0.06个百分点（猪肉价格下降1.3%，影响CPI下降约0.04个百分点）。
3月份，其他七大类价格环比四涨三降。其中，衣着、居住、医疗保健、其他用品和服务价格分别上涨0.5%、0.3%、0.3%、0.3%；交通和通信、教育文化和娱乐、生活用品及服务价格分别下降0.7%、0.7%、0.2%。（完）
新闻稿原文详见统计局网站：here
(发稿 张金栋; 审校 黄凯)