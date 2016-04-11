新闻稿：中国3月PPI同比下降4.3%，环比上涨0.5%--国家统计局

一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降5.7%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约4.2个百分点。其中，采掘工业价格下降16.3%，原材料工业价格下降8.8%，加工工业价格下降3.6%。生活资料价格同比下降0.2%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中，食品价格上涨0.7%，衣着价格上涨0.8%，一般日用品价格下降0.6%，耐用消费品价格下降1.7%。

据测算，在3月份-4.3%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-4.0个百分点，新涨价因素约为-0.3个百分点。 工业生产者购进价格中，燃料动力类价格同比下降10.4%，黑色金属材料类价格下降10.2%，有色金属材料及电线类价格下降7.2%，建筑材料及非金属类价格下降5.4%，化工原料类价格下降4.3%。