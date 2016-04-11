新闻稿：中国3月PPI同比下降4.3%，环比上涨0.5%--国家统计局

路透上海4月11日 - 以下为中国国家统计局周一公布的2016年3月工业生产者出厂价格(PPI)报告全文：
2016年3月份，全国工业生产者出厂价格环比上涨0.5%，同比下降4.3%。工业生产者购进价格环比上涨0.3%，同比下降5.2%。1-3月平均，工业生产者出厂价格同比下降4.8%，工业生产者购进价格同比下降5.8%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降5.7%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约4.2个百分点。其中，采掘工业价格下降16.3%，原材料工业价格下降8.8%，加工工业价格下降3.6%。生活资料价格同比下降0.2%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中，食品价格上涨0.7%，衣着价格上涨0.8%，一般日用品价格下降0.6%，耐用消费品价格下降1.7%。
据测算，在3月份-4.3%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-4.0个百分点，新涨价因素约为-0.3个百分点。
工业生产者购进价格中，燃料动力类价格同比下降10.4%，黑色金属材料类价格下降10.2%，有色金属材料及电线类价格下降7.2%，建筑材料及非金属类价格下降5.4%，化工原料类价格下降4.3%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨0.7%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.5个百分点。其中，采掘工业价格上涨2.4%，原材料工业价格上涨0.8%，加工工业价格上涨0.5%。生活资料价格环比上涨0.1%。其中，食品价格上涨0.2%，衣着价格持平（涨跌幅度为0，下同），一般日用品价格上涨0.2%，耐用消费品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格环比上涨1.6%，有色金属材料及电线类价格上涨1.5%，化工原料类价格上涨0.7%；燃料动力类价格持平。（完）
新闻稿原文详见统计局网站：here
(发稿 张金栋; 审校 黄凯)