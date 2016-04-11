《路透晚报》--4月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国通胀温和PPI明显改善，经济趋于平稳政策加码料暂缓

中国3月PPI环比逾两年来首度回正，预示大宗商品价格上涨带动工业效益反弹；CPI同比涨幅持稳，暂时缓解市场对通胀风险的担忧。随着中国经济这艘大船驶入平稳的水面，宽松政策可能暂缓加码，而转向观察和维持为主。

--中国经济：一季度经济指标出现较多向好变化，但向好基础不牢固--总理

中国国务院总理李克强表示，目前来看，中国一季度经济指标出现较多向好变化，总体形势好于预期，但受世界经济低迷和市场波动影响，向好趋势基础并不牢固。

--中国央行：根据国际收支情况和宏观调控需要逐步调整存款准备金率--报告

中国央行研究局发布报告称，要根据国际收支情况和宏观调控需要逐步调整存款准备金率，进一步探索建立利率走廊，巩固近期降低短期利率波幅的成果。

--中国经济：经济增速预计温和反弹，债转股一定要是优先股--央行专家

中国央行金融研究所所长姚余栋称，预计中国经济增速温和反弹，进入两年的新常态下繁荣期。国务院开始推动债转股，一定要债转优先股，而非普通股；如果债转普通股，将重蹈日本上世纪80年代的覆辙教训。

--中国经济：预计生猪价格今年国庆节前高位运行，大涨可能小--发改委

中国国家发展改革委表示，由于生猪和能繁母猪存栏量仍然较低，预计今年中秋、国庆节前生猪价格将高位运行。同时，受夏季消费需求淡季、饲料等养殖成本下降、替代消费品价格下跌或持稳等影响，生猪价格继续大幅上涨的可能性较小。

--中国经济：出现一些积极变化，但下行压力仍不容忽视--国家统计局长

中国国家统计局局长宁吉喆日前在山东调研时表示，调研显示年初以来在一系列政策措施作用下，各地经济运行总体平稳，稳中有进，出现了一些积极变化。

--中国人事：杨杰被任命为中国电信集团董事长，杨小伟任总经理--国资委

中国国资委官方微博公布，国务院任命杨杰为中国电信集团董事长、党组书记，免去其总经理职务；并任命杨小伟接任中国电信集团总经理。

--《分析师观点》台湾3月出口年减11.4%逊预期，第二季料逐月改善

台湾财政部周一公布，3月出口金额较上年同期减11.4%，劣于预期；为连续第14个月衰退，市场预估年减9.60%。第一季出口金额较上年同期则衰退12.1%。

【金融】

--《独家新闻》意大利央行正对中行意大利办公室进行监督检查--消息

一位了解情况的消息人士表示，意大利央行正对中国银行意大利办公室展开现场检查。这家中国国有银行正面临协助将不法资金从意大利转移至中国的指控。

--中国金融：交易商协会研究放开城建类企业发债资金用途限制--消息

两位消息人士对路透表示，中国银行间市场交易商协会近期正在研究放开部分符合条件城建类企业的发债资金用途限制，包括对省会城市的区县平台放开发债募集资金用途，在原有基础上还可用于存量债务置换，以及补充运营资金或其他经营性项目建设。

--《焦点》中国不良ABS劣后投资人难寻，掣肘银行业不良出表

时隔八年中国有望重启不良资产证券化(ABS)，以化解银行资产质量下行压力。但因不良资产现金流存较大不确定性，如何定价和能否最终出表成为关注焦点，而劣后投资人的匮乏亦将掣肘其市场化推进。

--新闻稿：中国银行业问题资产持续上升势将拖累2016年银行利润--标普

大型中资银行由于净息差收窄和信用成本上升，2016年整体利润势将下滑，这也将是2003年以来的首次下滑。标准普尔评级服务今日发布的报告《随问题资产攀升，中国银行业利润将迎来下降》如是表示。2015年多数获评级银行的利润增速和资产质量下降，2016年情况可能更糟。

--中国房地产：上海市称辖内银行将严格执行个人房贷首付和利率要求

上海市同业公会发布公告称，上海辖内银行将严格执行个人住房贷款最低首付比例和相关利率要求，不为争揽客户过度压低个人住房贷款利率，避免个人住房贷款业务无序竞争。

【固定收益】

--《焦点》中铁物资债券意外停牌再挫“央企信仰”，期待债转股解救危机

踩雷风险正逐渐升级的中国信用债市场，周一再度引爆一枚“炸弹”：央企中国铁路物资公司全部未到期债券宣布暂停交易。作为第四家曝出债券兑付风险的央企，令市场上本已动摇的“央企信仰”再遭冲击。短期内该公司偿债压力集中，无疑让投资者忧心忡忡。但市场同时又不免心怀期待，纷纷猜测中铁物资作为国资委直属央企，会否尝鲜债转股试点。

--中国公开市场：今日进行150亿元七天逆回购，单日净投放150亿元

中国央行公开市场今日进行150亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放150亿元。

--新债招标：农发行七年增发债收益率3.35%，10年3.4238%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的七年和10年两期增发债，中标收益率分别为3.35%和3.4238%，对应投标倍数2.86倍和2.92倍。该行稍早结束招标的一年、三年和五年期三期债，中标收益率分别为2.2970%、2.8179%和3.0496%，对应投标倍数2.86倍、2.74倍和2.84倍。

--中国债市动态：现券收益率窄幅震荡，PPI出现拐点长债表现偏谨慎

中国银行间债市早盘现券窄幅震荡。交易员称，早间3月通胀及PPI数据公布后，现券收益率一度小幅走低，但随后微幅反弹，整体波动有限；由于PPI数据向好引发稳增长带动经济改善的预期仍在，长端表现略显谨慎。

--中国货币市场：大行出资不多流动性略收敛，逆回购规模无新意

中国银行间市场周一资金面较上日稍有收敛，因大行出资不多，且需求不减。但总体来说，借钱机构轧平头寸仍无太大困难。公开市场方面，仅逾百亿元的逆回购操作规模了无新意。

--新债招标：湖南七及10年一般地方债利率均较下限上浮18bp--业内人士

业内人士透露，中国湖南省上午招标的七和10年一般地方债，中标利率为2.97% 和3.06%，均较投标区间下限分别上浮18个基点(bp)，对应投标倍数为1.85和1.60倍。

--中国信用债：鹏元资信下调内蒙古霍林河煤业集团主体评级至BB

鹏元资信评估有限公司公告称，鉴于当前宏观经济环境和内蒙古霍林河煤业集团现状，其债务偿付对外部支持的依赖程度很高，后续协调债券兑付资金存在较大不确定性，鹏元决定将霍煤集团主体长期信用等级由AA-下调为BB，评级展望由稳定调整为负面。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价小幅收升，数据影响有限区间波动料延续

人民币兑美元即期随中间价小幅收升，中间价亦升至一周高点。交易员称，近期国际美元持续偏弱，客盘结售汇依旧相对均衡；午后随美指走升购汇略强，但6.47上方有大行卖压。人民币对一篮子货币稳中偏弱，短期人民币料延续当前波动区间，除非欧元兑美元破位上行。

--中国汇市：人民币汇率CFETS指数和BIS篮子指数续创记录新低

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(8日)的人民币汇率指数为97.64，较前周下跌0.38%，较2014年底下跌2.36%，该指数自公布以来首次跌破98关口，再创记录新低。

--离岸人民币：渣打人民币环球指数2月跌0.8%，料今年点心债发行降逾四成

渣打日前公布的人民币环球指数2月环比跌0.8%，在去年9月份指数达到高峰后，又回到了下降趋势。除汇市成交量，其他所有参数均拖累指数。然而好消息是自2月份以来，关于人民币的不利因素已经极大程度地消退。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.6%，CPI数据优于预期令投资者心安

中国股市沪综指收涨1.6%。分析师指出，今日公布的中国物价数据优于预期，缓解投资者对于通胀风险的担忧，再加上券商风险控制指标的调整带来的利好预期，股指在跳高开盘后，维持高位波动，券商股和钢铁股等领涨。

--券商观点：中国券商风控新规将释放净资本，未明显提升杠杆上限--中信

在上周五中国证监会就新版证券公司风险控制指标管理办法等公开征求意见，国内最大券商中信证券发布研究报告称，该新规定将释放券商的部分净资本，但没有明显提升券商行业的杠杆上限，维持券商业“中性”评级。

--中国房地产：深圳楼市新政细则出炉，非深户买房获三个月缓冲期

深圳市不动产登记中心称，对在3月25日（含25日）前买房但未能网签的非深户居民，在6月24日（含24日）之前申请登记，仍可享受一年社保买房的政策，逾期则不予受理。

--中国证券：证监会任命王建军为深交所总经理，原总经理宋丽萍另有任用

深圳证券交易所宣布，中国证监会任命王建军为深交所总经理，免去宋丽萍总经理职务，另有任用。

--中港个股：工行加入伦敦金银市场协会黄金价格机制，成为黄金定盘商

以资产计全球最大银行--中国工商银行称，该行已经正式获准加入伦敦金银市场协会(LBMA)黄金价格机制，成为LBMA黄金定盘商。

--企业并购：海航集团提出以每股53瑞郎收购瑞士航空服务商Gategroup

中国海航集团和瑞士航空服务商Gategroup表示，海航集团提出以每股53瑞士法郎的价格收购Gategroup，得到Gategroup董事会的一致赞成。

--中国旅游：去年出入境游增长迅猛，已成为亚太旅游业增长的主要动力--报告

万事达卡发布的首份亚太旅行目的地指数报告（MasterCard Asia Pacific Destinations Index）显示，中国2015年出入境游均增长迅猛，并已跃居亚太最大的游客来源国。

--中港个股：中集集团拟定向增发A股募集至多60亿，用于中集租赁增资等

全球最大的集装箱生产企业--中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司公告称，拟定向增发A股募集至多60亿元人民币，用于向子公司中集融资租赁增资等项目。

--中国个股：复星集团耗资近5亿元人民币全资收购以色列护肤品牌AHAVA

中国民营投资集团--复星集团称，将以约合4.96亿元人民币收购以色列死海矿物护肤品牌AHAVA公司100%股权。

--中国企业：美团大众点评分拆猫眼电影业务，冀成最具影响电影公司之一