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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 07:54 BJT

****主要国家经济指标预测--4月12日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值

    4月12日(二)
    0130 澳洲NAB企业现况指数                         3月         --         正8
                企业信心指数                                     --         正3
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     3月终值        +0.8%     +0.8%
                                 (较上年同期)                    +0.1%     +0.1%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                         +0.8%     +0.8%
                            (较上年同期)                         +0.3%     +0.3%
    0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月)              3月           --      -0.5%
                           (较上年同期)                            --      -1.9%
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)             3月         +0.3%     +0.2%
                            (较上年同期)                         +0.4%     +0.3%
             核心CPI(较前月)                                     +0.3%     +0.4%
                (较上年同期)                                     +1.3%     +1.2%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                           +0.3%     +0.5%
                           (较上年同期)                          +1.4%     +1.3%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                             --      +0.5%
                          (较上年同期)                             --      +1.4%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                     3月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)              +2.1%     +0.1%
                         (未经季节调整，较上年同期)              -6.2%     -8.1%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)              +0.2%     +0.1%
                         (未经季节调整，较上年同期)              -1.0%     -1.1%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)          +0.1%     +0.2%
                             (未经季节调整，较上年同期)          +0.3%     +0.2%
    1000 美国NFIB小企业信心指数                      3月          --        92.9
    1230 美国进口物价(较前月)                        3月         +1.0%     -0.3%
             出口物价(较前月)                                    -0.2%     -0.4%
    1800 美国联邦预算(亿美元)                        3月      赤字1,040   赤字1,930
    2245 新西兰食品价格指数                          3月         --       -0.6%
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)          3月        持平      -0.2%
                               (较上年同期)                    -3.5%      -3.4%

        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段       现值    预估值
    
    4月11日(一)
    0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月)            3月        -0.4%     -0.3%    
                              (较上年同期)                       +2.3%     +2.5%    
    0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期)      3月        -4.3%     -4.6%    
    0130 澳洲房屋融资                                 2月        +1.5%     +2.0%    
             投资性房屋融资                                      +4.1%       --     
    0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月)           2月        -0.6%     -0.7%    
                 (经工作日调整，较上年同期)                      +1.2%     +1.3%    
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                     3月        -4.5%       --    
             进口物价(较上年同期)                                -7.7%       --    
    2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期)  3月        -0.7%       --    
    2350 日本银行放款(较上年同期)                     3月          +2%       --    

    (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 于春红; 审校 白云)

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