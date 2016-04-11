主要国家经济指标预测--4月12日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月12日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正8 企业信心指数 -- 正3 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.8% +0.8% (较上年同期) +0.3% +0.3% 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 3月 -- -0.5% (较上年同期) -- -1.9% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +0.4% +0.3% 核心CPI(较前月) +0.3% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.5% (较上年同期) +1.4% +1.3% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.4% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 3月 投入物价(未经季节调整，较前月) +2.1% +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -6.2% -8.1% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -1.0% -1.1% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.1% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) +0.3% +0.2% 1000 美国NFIB小企业信心指数 3月 -- 92.9 1230 美国进口物价(较前月) 3月 +1.0% -0.3% 出口物价(较前月) -0.2% -0.4% 1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字1,040 赤字1,930 2245 新西兰食品价格指数 3月 -- -0.6% 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 持平 -0.2% (较上年同期) -3.5% -3.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月11日(一) 0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月) 3月 -0.4% -0.3% (较上年同期) +2.3% +2.5% 0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 3月 -4.3% -4.6% 0130 澳洲房屋融资 2月 +1.5% +2.0% 投资性房屋融资 +4.1% -- 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 2月 -0.6% -0.7% (经工作日调整，较上年同期) +1.2% +1.3% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -4.5% -- 进口物价(较上年同期) -7.7% -- 2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 3月 -0.7% -- 2350 日本银行放款(较上年同期) 3月 +2% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 于春红; 审校 白云)