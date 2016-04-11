《香港报摘》--其他报纸重要消息4月11日

**明报**

--中国金控 早前公布，向前海阿里基金及珠海德谷基金大手发行可换股债券，倘完成后前海阿里将持有公司逾64%股权。自4月5日停牌的中国金控，昨公告补充协议，并申请于今日开市复牌。

**星岛日报**

--民航处预约私人飞机航班升降时段的网上协调系统近期出现混乱，业界虽强烈投诉，预约情况仍未见改善。业界批评，以往七成半私人飞机预约升降时段申请即日获批，新系统全面推行后，申请成功率暴跌至三成，近日虽回升至五成，但预约仍极困难，

**苹果日报**

--网络电视经互联网渠道播放，打破过去拓展海外市场的技术及成本限制，电视台发展地区娱乐成大势所趋。电讯盈科 媒体集团董事总经理李凯怡表示，有目标打造网络电视Viu为国际知名的亚洲影视内容中心，该电视台现时在12个多个地区已展开业务，拥有800-900万用户，未来一年内更会再开拓3-5个地区市场。

**东方日报**

--星港两地为争夺企业设立财资中心，已打响税率战，新加坡主动“截胡”，趁香港正审议财资中心相关税务优惠条例，3月底起将新加坡的财资中心优惠税率由10%下调至8%，低于香港拟实施的8.25%。香港银行及会计界人士称，香港当务之急是尽快通过修订法案和框架，并加强香港其他方面的竞争力。财资市场公会更明言会将财资培训课程参与者范围，由银行业扩展至所有企业。

**文汇报**

--万科 控制权争夺又有进展。内地财新网报道指，华润有意接手“宝能系”所持万科股份，不过双方因交易价格等问题，目前未有达成一致方案。

--永达汽车 公布，旗下间接全资附属上海永达汽车与两名个人订立战略合作协议，以约2.74亿元人民币，收购江苏宝尊100%股权。（完）

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