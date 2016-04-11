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货币新闻 | 2016年 4月 11日 星期一 09:43 BJT

欧洲政经：德国财长称希腊问题将找到解决方案，但不包括减债

路透柏林4月10日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在德国电视上表示，“相当乐观”债权人将于未来数周找到希腊问题的解决方案，但他也说这并不包括为希腊减债。

“我们将于未来几周找到解决方案，但这个办法将与减债无关，而是希腊在迈向成为一个具备竞争力的经济体之路，必须有更多作为，”朔伊布勒在德国公共电视台ARD的访谈中表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 白云)

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