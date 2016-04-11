欧洲政经：德国财长称希腊问题将找到解决方案，但不包括减债

人民币衍生品：境内美元掉期曲线大幅抬升，因节前人民币流动性紧张
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透柏林4月10日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在德国电视上表示，“相当乐观”债权人将于未来数周找到希腊问题的解决方案，但他也说这并不包括为希腊减债。
“我们将于未来几周找到解决方案，但这个办法将与减债无关，而是希腊在迈向成为一个具备竞争力的经济体之路，必须有更多作为，”朔伊布勒在德国公共电视台ARD的访谈中表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 白云)
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。