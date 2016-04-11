港报社评：两岸“热和”转“冷和”，美态度成关键--明报4月11日

离蔡英文「5‧20」就职演说愈来愈近，也愈来愈多人猜测她的两岸政策，并判断因此引发的两岸形势的变化。刚被民进党新潮流系除名的海基会前董事长洪奇昌近日指出，中共涉台高层对「九二共识」的内涵更加明确，加上国民党也推波助澜，「5‧20」后，两岸关系从过去8年和平发展的机遇期进入「冷和平期」，政治、经贸关系将暂时停顿。

无独有偶，北京方面不少涉台学者也认为，如果将马英九执政时代的两岸和平发展称之为「热和」，那么进入蔡英文时代将转为「冷和」，虽然没有战争，但要做好两岸既有制度化协商机制和正式沟通管道中断的准备，8年的两岸和平发展可能倒退。

世情不同阿扁时代，美方态度众说纷纭

就在上周，美国前副国务卿阿米蒂奇（Richard Armitage）访台会晤蔡英文，称蔡「有能力处理好两岸关系」；而蔡则称「未来将加强与大陆交流与沟通，致力两岸关系和平稳定」。一般判断，阿米蒂奇一行是「习奥会」后首个见蔡的重要美国访客。相信美方已与蔡英文讨论了「5‧20」演讲内容。台湾的观察也分为两派，有认为美会压住蔡英文，不让她搞「台独」；也有认为，美国同样会压住蔡英文，不让她接受「一中」。是耶，非耶？

曾历任台湾外长、驻美代表的程建人爆料称，陈水扁抛出「一边一国」言论，美方对其态度大转变时，阿扁便曾急派蔡英文赴美沟通，美国高层毫不客气，讲了重话，称「美方原最支持台湾现在非常讨厌，以后不再支持了」。程建人相信此事对蔡冲击很大且印象深刻，将令蔡对两岸关系更加谨慎。但是，也有不同的看法，认为目前已不是「扁独」的时代，现在不是担心蔡英文会「激独」，而是担心她不承认「九二共识」的核心内涵而使到两岸关系倒退。所以，程建人引述的历史教训，也许「文不对题」，并不足以判断蔡英文的「5‧20」演讲。

蔡难认同一中内涵，承认历史已是极限

事实上，问题的核心是蔡英文「5‧20」就职演说到底会否承认「九二共识」的核心内涵﹕两岸同属一中。目前，红蓝绿三方多数认同一点，那就是民进党尽管不会极力推动台独，也不可能承认这一「核心内涵」。蔡英文称「九二共识」是一个历史事实，已经到了她的极限。一旦她承认「九二共识」的核心「两岸同属一中」，就会动摇民进党的立党基础，蔡英文也就不要连任了。

同时，民进党许多核心中人认为，当前的国际环境对北京不利而对台湾有利，首先是美国重返亚太、制衡中国的力度加大。而大陆东北有朝鲜半岛对抗炽热，南有南海纷争不断升级，而日本也要插足南海，海牙国际法庭很快也会有宣判。整个周边环境都令北京分心。再加上民进党相信台湾人抗压力强，不可能在大陆压力下未战先输，不战而降。

因此，近期绿营不断有被大陆方面认为「不是善意」的举动出现。如民进党已多数控制的立法院修订护照条例，实质允许「台湾国」等字样的贴纸贴在「中华民国」护照上。又如，民进党版的《两岸协议监督条例草案》，连民进党立委也说，这样严格的监督机制，举世罕见，明显有立法权凌驾行政权之嫌。厦门大学台湾研究院院长刘国深则指出，该「监督条例」若获通过，两岸之间的政治交集甚至互信基础全然被破坏掉。上海台湾研究所常务副所长倪永杰表示，「监督条例」成了阻挡两岸协商的工具，让两岸不能谈、不敢谈、谈成了也无法生效，完全不是释放善意。

美与两岸三角关系，用台制衡也有红线

那么，美国对蔡英文的真正要求是什么？会像当年压陈水扁抛出「四不一没有」那样压蔡英文对北京低头吗？应该看到，美国和两岸的三角关系，事实是一个变数，北京对美国的压力大一些，会传导到台北；美国对中国的制约需求大一些，也会透过台北压向北京。现在，美国对北京的制约处于加大期，自然要求蔡英文帮手，但是也不能超越「红线」。美国的完整立场应该是，既不能公开「台独」，也不能向北京叩头，台湾继续扮演一个适度制衡北京的角色，最符合美国在台海的利益。

所以，「5‧20」蔡英文不承认或直接回避「九二共识」的可能性极大，相信她也已做好应对大陆一定制裁的准备，包括既有制度化协商机制和正式沟通管道中断，减少某些经济惠台措施，甚至开始挖掉台湾所剩无几的邦交国。不过，也可以相信北京的对台大战略还是立足于争取岛内民心，「5‧20」后北京即使有严厉的制裁措施，也会避免直接影响到台湾普通民众。

那么，这个「冷和」的时代会有多长？ 端看北京自身的发展，也视蔡英文政府的承受能力，还有美国压力以至国际形势变幻。「热和」无疑是符合两岸人民共同利益，而「冷和」则是对两岸关系的新考验。

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