港报社评：“2047讨论”底线：香港是中国一部分--文汇报4月11日

近来，极少数鼓吹「港独」的人士声称，要「检讨2047年之后香港的未来」，甚至要推动所谓「公投」来决定香港届时的前途和未来。这些谬论违反国家宪法和香港基本法，也无视香港的历史和现实发展，违背包括绝大多数港人在内的全体中国人的意志。有五千年历史的中华民族一向坚决维护国家的统一和领土完整，在实现中华民族伟大复兴的今天，更不会容许国家分裂。因此，无论2047年后「一国两制」方针的具体内容将会出现何种新的发展，有一个基本点将不会改变：2047年以后的香港，依然是中国不可分割的一部分。

中联办法律部部长王振民昨日出席民建联路向营时，批评「港独」是伪命题，并指出，讨论香港在2047年后是否继续实行「两制」没有问题，但香港回归祖国的事实是永远无法改变的。这一论述，道出了所谓「2047讨论」的底线。

香港自古以来就是中国的一部分。早在六千年前，中国的先民就在香港居住，香港的史前文化属于中国华南文化体系的一部分。据考古的发现，最早的港人，是从湖南北部南迁而来。两千多年前，香港就列入了中国的版图。公元前214年，秦始皇统一中国，香港属于秦朝南海郡的番禺县管辖。

之后，香港一直在中国历个朝代之下，在中华民族的大家庭里不断发展。即使是从十九世纪中叶被英国通过鸦片战争迫使清政府签订一系列不平等条约而强行侵占的150多年之间，香港与中国内地的联系也从未断绝。生活在这里的华人，都认同自己根在内地，属中华儿女，是龙的传人，是中华民族悠久历史文化的传承者。近代以来的历史和现实都证明；无论是来自殖民统治者和侵略者的打压，还是经济和社会的挑战，内地和香港之间的血肉联系、荣辱与共的共同命运都不曾改变。

1997年7月1日，中国政府对香港恢复行使主权，香港从此回到祖国怀抱，开启了「一国两制」、「港人治港」和高度自治五十年不变的新里程。回归近19年来，香港经历了一系列的风风雨雨，但在国家的大力支持和全港市民的共同努力下，香港抵御了金融风暴冲击和非典等灾难的影响，克服了重重困难，令「东方之珠」总体上继续呈现出灿烂夺目的光芒。

无论从国家宪制和基本法，还是从实际情况看，回归后的香港，既是700多万港人居住和奋斗的家园，也是全中国13亿人民共同奋斗，实现中华民族伟大复兴的一个重要载体。香港未来的前途和命运，和伟大祖国紧密相连。因此，如果要探讨香港2047年以后的「一国两制」事业如何继续向前发展，广大港人的意见当然是很重要，而13亿中国人民的民意，也是其中一个不可或缺的决定因素。因此，有人鼓吹由港人「公投」决定2047年之后的发展路向，是没有任何法理依据的行为，也是对13亿中国人民意志的亵渎。

事实上，香港的未来，是由包括港人在内的全体中国人民共同决定的。而且，可以肯定地说，无论2047年后「两制」的具体内容会有怎样的发展，「一国」的架构是绝对不能、也不会改变的，香港在2047年后一直都将是中国不可分割的一部分。因此，目前少数人掀起的「港独」逆流，根本无法改变香港在「一国」之内继续向前发展的步伐。

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