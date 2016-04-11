《全球重要经济事件一览表》--4月11日-4月18日

人民币衍生品：境内美元掉期曲线大幅抬升，因节前人民币流动性紧张
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月11日(一)
美国拉斯顿--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在该联储主办的社区论坛上参加问答活动(1700)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在信托银行年会上发表讲话(0615)。
东京--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在日本记者俱乐部举行记者会(0630)。
新加坡--东亚和太平洋地区经济最新评估，世界银行举行对该地区发展中国家半年度经济评估(0200)。
4月12日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/世界银行举行“公民社会政策论坛”(至4月15日)。
威尔明顿--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演讲，题为“一个充满不确定的世界中的经济领导力”(2000)。
费城--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(1300)。
旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就美国货币政策和全球经济展望发表讲话(1900)。
康斯堡--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)和副总裁Egil Matsen在一个讲座上发言。
4月13日(三)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)会议，主题为“低收入发展中国家：在全球充满挑战的环璄下经济可持续发展”(1230)。
华盛顿--IMF就全球金融稳定性报告召开记者会(1300)。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1800)。
渥太华--加拿大央行公布利率政策决议并发布货币政策报告(1400)。央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)随后举行记者会(1515)。
伦敦--英国国会财政委员会就2016年预算案举行听证会(1315)。
日本下关港市--日本央行审议委员原田泰对当地企业领袖讲话。
纽约--主题为“欧洲2018：未来的架构以及如何从中获益”的会议。奥地利财长谢林和央行总裁诺沃特尼将发表讲话。
4月14日(四)
芝加哥--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特参与题为“美联储视角”的讨论(1400)。
伦敦--英国央行宣布利率决定(1100)。
4月15日(五)
华盛顿--芝加哥联储总裁埃文斯在摩根大通投资研讨会上就当前经济形势和货币政策发表讲话(1630)。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2016年春季会议(至4月17日)。
悉尼--澳洲央行公布金融稳定性评估报告(0130)
4月18日(一)
新不列颠--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演说(2300)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。