台湾汇市：台币兑美元盘初游走平盘附近，交投阑珊

路透台北4月11日 - 台币兑美元 周一盘初游走平盘附近，交投清淡。汇银人士指出，盘初交投并不活络，成交偏淡，尤其是外商银小量买卖，未见明显方向。他们认为，若无重大国际消息面主导，料今日盘势清淡。

他们表示，盘初寿险稍见汇入，惟其他各类买卖盘交易阑珊，成交不多。目前台股 走势陷入胶着，外资的动向仍最为关键。

〞早上一度外资有进来，你看股票跌幅缩小了，〞一位小型商银交易员说。

他们也表示，近期日圆的走势偏强，由于日圆、韩元和台币的走势基本上仍呈正相关，预料将会令台币兑美元稍有支撑。

也有交易员表示，出口商未见大幅抛汇，多是挂单在32.500附近才愿意抛汇。本地时间近10:00，台币成交0.78亿美元。

全球主要货币周一在亚洲早盘走势迟滞，日圆继上周大幅上涨后进行盘整，上周曾触及2014年以来所未见的高点。

分析师表示，日圆大涨是因为投资者出脱了极为偏空的部位，因投资者放弃了对美国今年升息的预期。

今日台币实质交易区间在32.380-32.500，上日实质交易区间在32.420-32.484。

本地时间10:17，韩元兑美元 报1,151.8，上日收在1,153.8；台股加权指数 则跌0.20%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.339/32.369，上日收在32.395。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.380-32.500

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