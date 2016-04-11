更新版 1-《全球重要经济事件一览表》--4月11日-4月18日

(新增4月11日和4月12日美联储会议) (除特别说明外，均为GMT时间) 4月11日(一) 华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)将召开闭门理事会议，讨论贴现率等问题。 美国拉斯顿--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在该联储主办的 社区论坛上参加问答活动(1700)。 东京--日本央行总裁黑田东彦在信托银行年会上发表讲话(0615)。 东京--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在日本记者俱乐部举行记者会(0630)。 新加坡--东亚和太平洋地区经济最新评估，世界银行举行对该地区发展中国家半年度经 济评估(0200)。 4月12日(二) 华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)将召开闭门理事会议，讨论银行监管问题。 华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/世界银行举行“公民社会政策论坛”(至4月15日)。 威尔明顿--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演讲，题为“一个充满不确定的世 界中的经济领导力”(2000)。 费城--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(1300)。 旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就美国货币政策和全球经 济展望发表讲话(1900)。 康斯堡--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)和副总裁Egil Matsen在一个讲座上发 言。 4月13日(三) 华盛顿--国际货币基金组织(IMF)会议，主题为“低收入发展中国家：在全球充满挑战 的环璄下经济可持续发展”(1230)。 华盛顿--IMF就全球金融稳定性报告召开记者会(1300)。 华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1800)。 渥太华--加拿大央行公布利率政策决议并发布货币政策报告(1400)。央行总裁波洛兹和 高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)随后举行记者会(1515)。 伦敦--英国国会财政委员会就2016年预算案举行听证会(1315)。 日本下关港市--日本央行审议委员原田泰对当地企业领袖讲话。 纽约--主题为“欧洲2018：未来的架构以及如何从中获益”的会议。奥地利财长谢林和 央行总裁诺沃特尼将发表讲话。 4月14日(四) 芝加哥--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特参与题为“美联储视角”的讨论(140 0)。 伦敦--英国央行宣布利率决定(1100)。 4月15日(五) 华盛顿--芝加哥联储总裁埃文斯在摩根大通投资研讨会上就当前经济形势和货币政策发 表讲话(1630)。 华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2016年春季会议(至4月17日)。 悉尼--澳洲央行公布金融稳定性评估报告(0130) 4月18日(一) 新不列颠--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演说(2300) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 杜明霞/张涛)