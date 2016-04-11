中国汇市：人民币早盘随中间价反弹，3月通胀数据对汇市影响有限

* 人民币早盘随中间价升近百点

* 客盘结售汇依旧相对均衡

* 中国3月通胀数据对汇市影响有限

* 短期人民币料延续区间波动

路透上海4月11日 - 人民币兑美元即期 周一早盘上涨近百点，中间价亦升至一周高点。交易员称，近期国际美元持续偏弱，客盘结售汇依旧处于相对均衡水平，人民币对一篮子货币稳中偏弱，短期人民币料延续当前波动区间，除非欧元兑美元破位上行。

他们并指出，国家统计局最新公布的3月通胀数据对汇市影响有限，日内波动则仍需关注欧美日元表现；在外部环境转好时机，监管层料续加强汇率双向波动引导，以减少调控压力。

“美指都94了，看上去挺虚的，但看欧元还是维持在区间内，人民币要升值，要看欧元表现。”一外资行交易员称。

北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.4660元，上日收报6.4753元。今日人民币兑美元中间价 报6.4649元，上日中间价为6.4733元。人民币兑美元即期成交额 为72.21亿美元，上日半日为86亿美元。

受鲜菜鲜果和猪肉等食品价格回落影响，中国3月居民消费价格指数(CPI)CNCPI=ECI同比涨幅持平在上月2.3%的水平，而没有出现预期的大幅扩大，低于路透调查预估中值2.5%。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(8日)的人民币汇率指数为97.64，较前周下跌0.38%，较2014年底下跌2.36%，该指数自公布以来首次跌破98关口，再创记录新低。

全球汇市方面，日圆需求周一几无减弱迹象，汇率创17个月新高，促使日本政府警告可能采取措施压低日圆汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.655元, 上日尾盘为6.6576元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4756元, 上一交易日尾盘报6.478元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4646；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。