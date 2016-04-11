中国汇市：人民币早盘随中间价反弹，3月通胀数据对汇市影响有限

* 人民币早盘随中间价升近百点
* 客盘结售汇依旧相对均衡
* 中国3月通胀数据对汇市影响有限
* 短期人民币料延续区间波动
路透上海4月11日 - 人民币兑美元即期 周一早盘上涨近百点，中间价亦升至一周高点。交易员称，近期国际美元持续偏弱，客盘结售汇依旧处于相对均衡水平，人民币对一篮子货币稳中偏弱，短期人民币料延续当前波动区间，除非欧元兑美元破位上行。
他们并指出，国家统计局最新公布的3月通胀数据对汇市影响有限，日内波动则仍需关注欧美日元表现；在外部环境转好时机，监管层料续加强汇率双向波动引导，以减少调控压力。
“美指都94了，看上去挺虚的，但看欧元还是维持在区间内，人民币要升值，要看欧元表现。”一外资行交易员称。
北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.4660元，上日收报6.4753元。今日人民币兑美元中间价 报6.4649元，上日中间价为6.4733元。人民币兑美元即期成交额 为72.21亿美元，上日半日为86亿美元。
受鲜菜鲜果和猪肉等食品价格回落影响，中国3月居民消费价格指数(CPI)CNCPI=ECI同比涨幅持平在上月2.3%的水平，而没有出现预期的大幅扩大，低于路透调查预估中值2.5%。
中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(8日)的人民币汇率指数为97.64，较前周下跌0.38%，较2014年底下跌2.36%，该指数自公布以来首次跌破98关口，再创记录新低。
全球汇市方面，日圆需求周一几无减弱迹象，汇率创17个月新高，促使日本政府警告可能采取措施压低日圆汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.655元, 上日尾盘为6.6576元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4756元, 上一交易日尾盘报6.478元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4646；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)