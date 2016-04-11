中国货币市场：大行出资不多流动性略收敛，逆回购规模无新意

路透上海4月11日 - 中国银行间市场周一资金面较上日稍有收敛，因大行出资不多，且需求不减。但总体来说，借钱机构轧平头寸仍无太大困难。公开市场方面，仅逾百亿元的逆回购操作规模了无新意。

华北一银行交易员称，早盘资金供给不多，“大行有出，但量少。能借到，但不是随手就来。”

央行公开市场今日进行了150亿元人民币的七天期逆回购，利率持平于2.25%。因今日无逆回购到期，单日净投放150亿元。

随着季度缴税和MLF到期日的渐近，借钱机构均谨慎安排资金。供给方面，14天左右稍长期限有所增加，隔夜和七天期品种则暂时变化不明显。

据路透统计，本月将共有5,510亿元的MLF到期，分别在4月19日和21日。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9689 1.9678 +0.11

七天 2.2643 2.2584 +0.59

14天 2.6500 2.6509 -0.09

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.2000 1.7450 +45.50

七天 2.1500 1.6550 +49.50

14天 2.2400 1.9000 +34.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9800 1.9800 +0.00

七天 2.3500 2.3500 +0.00

14天 2.6500 2.6800 -3.00

Shibor

其中:隔夜 1.9850 1.9800 +0.50

七天 2.2910 2.2870 +0.40

三个月 2.8485 2.8455 +0.30