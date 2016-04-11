中国债市动态：现券收益率窄幅震荡，PPI出现拐点长债表现偏谨慎

路透上海4月11日 - 中国银行间债市周一早盘现券窄幅震荡。交易员称，早间3月通胀及PPI数据公布后，现券收益率一度小幅走低，但随后微幅反弹，整体波动有限；由于PPI数据向好引发稳增长带动经济改善的预期仍在，长端表现略显谨慎。

他们并认为，资金面略显收紧但短债走势较为平稳；而信用债方面，中铁物资债券暂停交易对信用债市场影响暂不明显。

“通胀没有超预期高呗，长端收益率先下行两个点之后，反弹了一个点，波动也不算太大，”上海一银行交易员称，短券收益率基本跟上日持平。

他并称，今日公布的数据对股市算是利好，但是对债市相对中性；倒是PPI数据出现拐点，长债走势相对比较纠结，现在买盘的动力也不足，收益率下行缺乏支撑，现券存在调整的必要。

在部分食品和服务价格节后回落带动下，3月中国CPI环比回落，同比涨幅低于预期，缓解了市场对通胀风险上升的担忧，同时，PPI环比逾两年来首度回正，既反映了大宗商品价格上涨，也印证了前期稳增长政策显现效果。

剩余期限近10年的国开行150218券最新报价 在3.3250%/3.3200%，上日尾盘为3.3300%/3.3150%。

信用债方面，上海一券商交易员称，感觉市场情绪略显淡定，中铁物资暂停交易的原因还不明确，有违约风险，但是还没发生。不过经济下行，铁路货运效益变差，本来就高负债，偿付风险大，但也另有一些预测，和债转股有关。

中国铁路物资股份有限公司周一公布了特别风险提示和债券暂停交易的公告，为首个因债务偿付困难至债券暂停交易的央企公司，涉及金额共168亿元人民币。