台湾货币市场：4月12日及本提存期资金预期变化一览表

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透台北4月12日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共1,840亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (下提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)5,816.8亿台币 105/04/13 4,886.5亿台币 105/04/14 1,665.2亿台币 105/04/15 5,800亿台币 105/04/18 2,769亿台币 105/04/19 5,476.5亿台币 105/04/20 1,487.5亿台币 105/04/21 1,814.5亿台币 105/04/22 147亿台币 105/04/25 80亿台币 105/04/26 4,462.8亿台币 105/04/27 1,975亿台币 105/04/28 2,401.8亿台币 105/04/29 1,505亿台币 105/05/02 35亿台币 105/05/03 1,311亿台币 --公债还本付息53亿7,687.5万台币： 04/15 104甲7期公债付息 6亿3,750万台币 04/21 89乙1期公债付息 19亿6,812.5万台币 04/23 88乙1期公债付息 21亿1,500万台币 04/25 103甲7期公债付息 6亿5,625万台币 --国库券到期共600亿台币。 4/20：财105-2期91天期国库券到期，金额300亿台币。 4/29：财104-6期273天期国库券到期，金额300亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --4/14：发行两年期定存单，金额300亿台币，13日标售。 --4/28：发行105-6期364天期国库券，金额300亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。