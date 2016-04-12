台湾已公布经济指标--2016/4/12

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 -11.4% -11.8% 5/9 -- *商品进口(y/y) 3月 -17.0% -7.4% 5/9 -- 外销订单(y/y) 2月 -7.4% -12.4% 4/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 200.1 188.0 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 13.4 56.9 5/20 -- M2货币总计数(y/y) 2月 +5.17% +5.63% 4/25 -- 季调失业率 2月 3.94% 3.91% 4/22 -- 工业生产指数(y/y) 2月 -3.65% -5.99% r 4/22 -- 外汇存底(亿美元) 3月底 4,316.01 4,288.16 5/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.00% +2.41% r 5/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 -0.52% -0.80% -- -- (Q4统计值 (Q3修正值) ) 重贴现率(%) 3月24日 1.500% 1.625% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
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