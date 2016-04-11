台湾汇市：台币兑美元小幅收升，外资稍汇入但交投仍淡

* 台币兑美元随韩元收升

* 外商银和出口商抛汇，但交投清淡

* 明日实质区间看32.380-32.480

路透台北4月11日 - 台币兑美元 周一收盘随韩元 小升。汇银人士指出，出口商和外商银有些许抛汇力道，但整体而言市场交投并未太过活络，近期国际消息面真空之下，先看区间盘整。

他们表示，外商银买卖美元皆有，方向并不是太明显；午后韩元收升，也见出口商和外商银在汇市少量抛售美元，但台币倒也升不太上去，实质交投意兴阑珊。

〞随波逐流，..最近又没什么大事，我想市场应会平静一阵子。〞一位民营商银交易人士表示。

有交易员说，虽然近年台币和日圆的相关性已减少，不过日圆走强将令美元指数走弱趋势更明显，不排除国际资金重新评估美元走势。

日圆需求周一几无减弱迹象，汇率创17个月新高，促使日本政府警告可能采取措施压低日圆汇率。美元/日圆 低见107.63，跌穿上周低点107.67，延续上周3.3%跌势。此后美元/日圆回升至107.91，日内跌0.2%。

至于进口商则未见明显的美元买需。他们认为，外资的动向仍然左右台币的趋势，是观察重点。

台湾股市 周一震荡收小红；证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超0.88亿台币，连续五个交易日卖超共计182.79亿台币。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.277/32.307，上日收在32.395。

交易员估计，台币实质交易区间暂看32.380-32.480。台币今日主要交易区间32.360-32.447，上日在32.420-32.484。

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报价 台北外汇经纪公 32.388 32.450 32.360-32.475 32.401 5.94 6.59 司 元太外汇经纪公 32.388 32.446 32.360-32.470 32.464 3.12 3.17 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

美元/台币一个月期 -0.055/-0.040 -0.040/-0.025 美元/台币六个月期 -0.055/-0.025 -0.040/-0.010 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 张喜良)