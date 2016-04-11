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市场报道 | 2016年 4月 11日 星期一 15:46 BJT

《汇市简讯》英镑/美元持续受到云区罩顶的压力

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* 最近受阻于云区(1.4157-1.4391)，汇价持续承受庞大压力

* 云区阻力导致汇价下探1.4006，此处为4月6日低点。

* 我们在1.4135仍维持偏空操作，预计将下跌至1.3996

* 1.3996是1.3836-1.4514升势的76.4%回档位。

* 日线若是收在1.3996下方，将下探2月所及的2016年低点1.3836。

* 图表tmsnrt.rs/1SrVy4W

(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)

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