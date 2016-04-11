版本:
中国
市场报道 | 2016年 4月 11日 星期一 16:37 BJT

欧洲汇市：英镑走疲，脱欧疑虑促使投机客增加英镑空仓

英镑兑美元 跌0.1%至1.4110，同时英镑兑欧元 跌至0.8079英镑。英镑贸易加权指数报83.5，距离上周所及28个月低位83.3不远。

上周触及低位，主要因为英国2月贸易逆差创八年来最大，巨额经常帐赤字仍备受关注。去年第四季英国经常帐赤字规模与国内生产总值(GDP)之比增至7%。

“抵消经常帐赤字的资金流入大多来自于资产组合投资，也即股债市的买盘，”FXPrimus投资研究主管Marshall Gittler称。

“但如果‘脱欧’派获胜，两者可能都会受挫。一方面，英国股市可能会和汇市一样讨厌不确定性，而且可能很难说服外资买进总部位于英国的个股。”

民调显示，脱欧和留欧阵营仍旗鼓相当。赌盘赔率预示，英国民众公投通过退欧的概率还是约为33%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 张明钧/王兴亚)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐