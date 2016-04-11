欧洲汇市：英镑走疲，脱欧疑虑促使投机客增加英镑空仓

日本经济：内阁官房长官菅义伟称，汇市稳定非常重要
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
英镑兑美元 跌0.1%至1.4110，同时英镑兑欧元 跌至0.8079英镑。英镑贸易加权指数报83.5，距离上周所及28个月低位83.3不远。
上周触及低位，主要因为英国2月贸易逆差创八年来最大，巨额经常帐赤字仍备受关注。去年第四季英国经常帐赤字规模与国内生产总值(GDP)之比增至7%。
“抵消经常帐赤字的资金流入大多来自于资产组合投资，也即股债市的买盘，”FXPrimus投资研究主管Marshall Gittler称。
“但如果‘脱欧’派获胜，两者可能都会受挫。一方面，英国股市可能会和汇市一样讨厌不确定性，而且可能很难说服外资买进总部位于英国的个股。”
民调显示，脱欧和留欧阵营仍旗鼓相当。赌盘赔率预示，英国民众公投通过退欧的概率还是约为33%。(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 张明钧/王兴亚)
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
* 指标五年券106/2殖利率反弹，获利了结卖压出笼 * 市场猜测证券商已在初级市场大量回补 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.79-0.83% 路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周三弹升。交易员表示，今 日午间标债结果虽略微优于预期，但市场猜测空单在初级已回补，获利了结卖压出笼，106/2期殖利率反弹收 升。 他们表示，今日标售的结果虽不差，但是市场猜测证券商得标比重达到四成以上，多半是空头回补的买盘 ，殖利率下行空间无多，之后获利了结卖压出笼，殖利率回弹至0.80%之上。 〞多头获利了结卖压出来，尾盘的时候美债东京盘小弹一下，〞一位大型证券商交易员说。 央行稍早公布，财政部委托标售的五年公债106/2期得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。得 标比重方面，银行业得标比重38.20%；证券业41.40%、票券业18.40%、保险业2.0%。 〞空单都(在初级市场)补了吧? 证券商标了很多。〞一位票券商交易员说。
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6