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市场报道 | 2016年 4月 11日 星期一 16:38 BJT

全球贵金属：4月8日SPDR黄金持仓降0.22%，iShares白银持仓增0.43%

路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四减少0.2
2%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓则增加0.43%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期         变动      增减
    SPDR     26,293,499.1   4月8日    26,350,840.9     4月7日      -57,341.8  -0.22%
    iShares 336,151,476.3   4月8日   334,724,217.3     4月7日    1,427,259.0   0.43%(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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