版本:
中国
市场报道 | 2016年 4月 11日 星期一 16:44 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆获大额买单介入，助推英镑/美元上涨

0828GMT

* 英镑/日圆的大额买单，似是英镑兑美元跳涨上看1.4232美元的催化剂

* 英镑/日圆0730GMT左右时在152.00日圆低点，随后大涨直逼154.00。

* 1.4232为英镑/美元一目均衡转换线阻力位

* 英镑/美元亚洲时段区间在1.4108-1.4145。上周五区间在1.4041-1.4141

* 欧元/英镑也下滑，从0.8085英镑跌至0.8006(此处为六日低点)。

(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐