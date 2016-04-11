修正-更新版1-日圆汇率：OECD秘书长葛利亚称，干预汇市也无法改变日圆趋势

(更正：内文倒数第四段“财政纪录”应为“财政纪律”)

* 日圆兑美元升势已引发日本政府忧心

* 强势日圆损及企业获利，构成通缩压力

路透东京4月11日 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周一表示，在投资人为了日圆避险性质而买进的情况下，即使日本外汇当局干预，也无法抑制日圆升势。

日圆兑美元周一升至17个月高位，令日本政府官员大感头疼，因日圆升值将打压出口商的获利，并压低进口商品价格，使日本难以脱离通缩。

日圆升势已经引来日本内阁官房长官菅义伟及财务大臣麻生太郎出言警告。然而交易商对他们的谈话反应冷淡，他们因对美国今年稍晚升息预期降温而抛售美元。

葛利亚在东京举行的一埸记者会上表示，“在汇市干预也无法改变货币价值的基本趋势。”

“干预可以降低汇率过度波动性，但无法改变汇率波动的基本趋势。”

葛利亚周三将在日本首相安倍晋三的一个政府顾问小组就全球经济发表谈话。安倍晋三正与海外经济学家会面，为5月主办七国集团(G7)峰会做准备，届时他将吁请其他国家协调政策，以加速全球成长。

经济学家称，这可能为日本加大财政支出铺路。20国集团(G20)曾在2月份呼吁，应通过加大财政支出来强化脆弱的全球经济，减少依赖货币政策。

葛利亚称，日本仍有一定空间，可以将消费税逐步上调至15%以因应社会福利支出的增加。他还表示，日本可以利用财政刺激支出来抵消增税对消费支出的负面影响。

按照预定时程，日本首相安倍晋三将在明年把消费税从8%上调至10%，但他身边的一些顾问已建议推迟上调。如果真的延迟，则财政纪律恐有弱化之虞。

葛利亚称，日本公共债务约为其国内生产总值(GDP)的230%，所以该国需要创造更多的税收收入。

安倍晋三一再重申，他会如期调高消费税，除非经济遭到像2008年雷曼兄弟破产或2011年大地震级别事件的打击。