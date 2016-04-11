《中国新债预测》国开行三至七年债定位接近二级，手续费支撑一年期折让

* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息增发债

* 期限及招标金额：1/3/7年：60亿元；5年：70亿元

* 招标时间：1/3/5年：4月12日9:30-10:30；7年：4月12日9:30-11:20

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间：2.28%-2.40%；2.72%-2.78%；2.95%-3.03%；3.25%-3.33%

* 预测均值: 2.32%；2.76%；3.00%；3.30%

路透上海4月11日 - 中国国家开发银行 周二将增发1-7年四期债。路透调查显示，与频现违约的信用债相比，利率债二级虽较稳定但表现也仅算一般。因此，除一年品种受手续费支撑，有望折让略多外，其他三个期限料接近二级，预测均值分别为2.32%、2.76%、3.00%和3.30%。

北京一券商分析师认为，若无特别利好，偏弱市况下，明日国开新债招标或相对一般，除一年品种外，其他三期与二级水平接近的可能性较大。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七年期品种的最新收益率为2.4388%、2.7719%、3.0223%和3.3169%。

农发行今日下午招标的一至10年五期债，一年明显低于中债估值，七年和10年品种定位略高。

信用债再曝重磅风险事件，中国铁路物资宣布168亿元存量债暂停交易，其涉及的债券规模之大前所未见，尽管对其还有债转股的期盼，但该事件无疑进一步加剧了信用债市场的负面情绪。

明日招标四期债中，一年和三年为国开行今年第九期 、第八期 增发债，票面利率2.29%和2.72%；五年、七年期为今年第六期 、七期 增发债，票面利率2.96%和3.24%。

具体发行条款如下：

2016年第九、八、六、七期增发债

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发行上限 1/3/7年：60亿元；5年：70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

招标时间 1/3/5年：4月12日9:30-10:30；7年：4月12日9:30-11:20

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 4/14

起息日 1年：3/9；3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25

分销期 4/13-4/14

上市日 4/18

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%