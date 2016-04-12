重温稿--台湾货币市场：短率持稳低位，资金充沛但需求不振

* 资金充沛，拆入需求者姿态较高 * 短票与RP利率稳在低档 记者 高洁如/董永年 路透台北4月11日 - 台湾银行间短率周一持稳低位。资金调度人士表示，延续上周宽松的基调，需求不振 使得短率稳在低位，且不能排除还有缓步下调的可能。 他们指出，央行委托大型银行代为收入隔夜拆款的动作并不积极，使得货币市场本旬以来明显反映降息的 效应，不过市场资金虽偏多，但还是存在分配不均的问题。 〞我一周拆款利率开0.30%出头，票券商听到竟然掉头就走。〞一位大型银行业交易员说。 一大型票券商主管表示，一周拆款利率延续上周五的水准，区间在0.28-0.30%，两大主要龙头银行做在0. 30%，其他公股银行则为0.28-0.29%。 另一公股银行资金调度人士则称，今天主要还是以到期续作为主，新承做的案子不多。市场分配有些不均 ，但资金泛滥让此现象无法凸显。 本地时间17:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.388 32.450 台湾加权股价指数<.TWII 8,562.59 8,541.50 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.240% 0.200-0.240% --一周拆款利率区间 0.200-0.330% 0.200-0.320% --两周拆款利率区间 0.250-0.335% 0.220-0.320% **短票利率稳于低位** 短票部分，一位大型票券商交易员表示，不管是拆款或是短票都颇容易调入，目前调整落点，为短票和拆 款落点安排而已，市场资金平稳宽裕。 也有交易员表示，有别于大型的银行要拆一周以上的天期，小型银行在利率上更有弹性，天期也能落短， 调度上更灵活。 他们表示，本周五刚好是月中，又临周末，预估短票的发行可能较多，可以观察若供给增多，市场胃纳量 能否配合。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.32%，略同上日。 台湾央行周一发行5,305.3亿台币定存单，与今日存单到期金额5,310.3亿相较，定存单发行余额减5亿。 本周央行定存单到期总额1兆9,502亿台币，本周的到期情况分别为：周二1,840亿、周三 4,886.5亿、周 四1,665.2亿及周五5,800亿台币。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.322%，前日0.317%； 上日区间0.29%-0.36%，前日是0.29-0.39%，成交量79.07亿台币，前日在59.14亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为417亿台币，累积超额准备1,911亿台币、加计前期1%超额准备 则为4,146亿台币。 **RP利率大致不变** 债券附买回(RP)市场方面，一位证券商交易员表示，市场资金仍多，投信虽稍有走钱，不过仍然有多钱来 要券的金融机构，市况平稳偏多。 不过一位大型票券商交易员则表示，因以往承做的利率偏低，因此今日被投信走钱的情况多于证券商，但 因整体台币的环境仍是宽裕的，以其他管道调度资金还是相当简单，因此利率并没有大变化。 〞投信虽然有走钱，不过资金落点不多，还算宽松。〞前述大型票券商交易员说。 周二有兴富发公司的50亿台币公司债交割。 今日附买回债券利率没有大变化；证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，短 天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.40-0.41%。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间也大致没变；短天期公债附买回利率主要在0.23-0 .27%；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.30%。与银行承做的债券附买回利率约在0.30%左右。(完) (审校 曾祥进)