欧洲已公布经济指标--2016/4/11

日本经济：内阁官房长官菅义伟称，汇市稳定非常重要
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.3 f +0.3 r +1.6 f 英国 第四季 +0.6 f +0.4 f +2.1 f 德国 第四季 +0.3 f-@ +0.3 f-@ +2.1 f-@ 法国 第四季 +0.3 f +0.4 f -- 意大利 第四季 +0.1 f +0.2 r +1.0 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 3月 -- p +0.2 f -0.1 p 英国 2月 +0.2 -0.8 +0.3 德国 3月 +0.8 p +0.4 f +0.3 p 法国(HICP) 3月 +0.7 p +0.3 f -0.1 p 意大利(HICP) 3月 +2.0 p -0.4 f -0.3 p 生产者物价指数(PPI) 欧元区 2月 -0.7 -1.1 -4.2 英国 2月 +0.1 -0.1 r -1.1 德国 2月 -0.5 -0.7 -3.0 法国 2月 -0.5 -0.8 -4.1 意大利 2月 -0.4 -0.7 r -3.5 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 2月 10.3 10.4 英国 11-1月 5.1 5.1 德国 3月 6.2 @ 6.2 @ 法国 第四季 10.3 10.4 r 意大利 2月 11.7 @ 11.6 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
* 指标五年券106/2殖利率反弹，获利了结卖压出笼 * 市场猜测证券商已在初级市场大量回补 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.79-0.83% 路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周三弹升。交易员表示，今 日午间标债结果虽略微优于预期，但市场猜测空单在初级已回补，获利了结卖压出笼，106/2期殖利率反弹收 升。 他们表示，今日标售的结果虽不差，但是市场猜测证券商得标比重达到四成以上，多半是空头回补的买盘 ，殖利率下行空间无多，之后获利了结卖压出笼，殖利率回弹至0.80%之上。 〞多头获利了结卖压出来，尾盘的时候美债东京盘小弹一下，〞一位大型证券商交易员说。 央行稍早公布，财政部委托标售的五年公债106/2期得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。得 标比重方面，银行业得标比重38.20%；证券业41.40%、票券业18.40%、保险业2.0%。 〞空单都(在初级市场)补了吧? 证券商标了很多。〞一位票券商交易员说。
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6