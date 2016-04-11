路透基点：贡渥7.5亿美元循环贷款将举行路演--TRLPC

路透香港4月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，贸易商贡渥(Gunvor)本周将为7.5亿美元循环贷款举办路演。

消息人士称，台北的路演将在周四举行，新加坡则是周五。

星展银行(DBS)、First Gulf Bank、荷兰安智银行(ING)、马来亚银行、法国外贸银行(Natixis)、华侨银行、及荷兰合作银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，这笔贷款包括两部分，A部分为364天期，B部分为三年期。DBS、First Gulf、ING、华侨银行及荷兰合作银行为主动簿记行。荷兰银行、农业信贷银行、中国信托银行、法国兴业银行加入成为高级牵头行，ICICI Bank加入成为牵头行。

A部分及B部分利率分别为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码140个基点及195个基点。两部份合计承贷金额：MLAB为6,500万美元以上，高级牵头行为4,000-6,400万美元，牵头行为2,500-3,900万美元，主办行为1,000-2,400万美元，安排行为500-900万美元。

A部分承诺5,500万美元以上，MLAB获得最高综合收益200个基点，其中费用为60个基点，B部分承贷1,000万美元，综合收益225个基点，费用90个基点。若B部分承贷500万美元，MLAB获得综合收益223.3个基点，费用85个基点。相同原则亦适用于B部分的其他四种参贷水准。

贡渥先前指出，这笔贷款将用于两笔贷款的再融资，分别为2015年5月完成的9.117亿美元一年期循环贷款A部分，及2014年6月完成的5.366亿美元三年期循环贷款B部分。贷款担保人为贡渥集团，借款方为Gunvor Singapore Pte Ltd。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)