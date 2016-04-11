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市场报道 | 2016年 4月 11日 星期一 21:55 BJT

美国热股：每日邮报考虑联合竞购雅虎互联网资产，后者盘初上扬近2%

路透4月11日 - 英国每日邮报正在与潜在合作方洽商，以共同竞购雅虎互联网资产，希望借此提振每日邮报旗下知名新闻网站的广告营收。

雅虎 周五收报36.07美元，周一盘初上扬1.9%，报36.77美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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