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市场报道 | 2016年 4月 11日 星期一 21:49 BJT

美国热股：NOBLE ENERGY欲出售所持以色列Tamar天然气田11%的股份

路透4月11日 - 以色列媒体周日报道，总部在德州的NOBLE ENERGY INC 正在与以色列的机构洽谈，欲以至少10亿美元的价格出售所持以色列Tamar天然气田11%的股份，因现金流需要。

NOBLE ENERGY 周五收报31.76美元，周一盘初上扬1.67%，报32.29美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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