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市场报道 | 2016年 4月 11日 星期一 21:43 BJT

美国热股：通用汽车了结一桩与点火开关相关诉讼，盘初上扬逾1%

路透4月11日 - 据一项法院文件，美国汽车制造商通用汽车 又了却一桩与点火开关相关的诉讼，原告与通用汽车决定自愿达成和解。

通用汽车周五收报29.37美元，周一盘初上扬1.1%，报29.69美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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