美国各类经济指标总览--2016/4/11

日本经济：内阁官房长官菅义伟称，汇市稳定非常重要
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
失业率(%) 5.0 (3月) 4.9 (2月) 非农业就业岗位(万) 增加21.5 (3月) 增加24.5 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (3月) -0.1 (2月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.2 (2月) 持平 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%) -0.5 (2月) +0.7 (1月) 生产者物价指数(PPI)(%) 持平 (2月) -0.2 (1月) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (2月) +0.4 (1月) 国内生产总值(GDP)(%) +1.4 (第四季终值) +2.0 (第三季终值) GDP平减指数(%) +0.9 (第四季终值) +1.3 (第三季终值) 零售销售(%) -0.1 (2月) -0.4 (1月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差470.6 (2月) 逆差458.8 (1月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) -0.5 (2月修正值) +0.6 (1月修正值) 产能利用率(%) 75.4 (2月修正值) 75.8 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.7 (4月2日当周) 27.6 (3月26日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,930亿 (2月) 盈余551.6亿 (1月) 领先指标(%) 0.1 (2月) -0.2 (1月修正值) 个人所得(%) +0.2 (2月) +0.5 (1月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.1 (2月) +0.1 (1月) 消费者信贷(亿美元) 增加172.2 (2月) 增加149 (1月修正值) 企业库存(%) +0.1 (1月) 持平 (12月修正值) 建筑支出(%) -0.5 (2月) +2.1 (1月修正值) 消费者信心 96.2 (3月) 94.0 (2月修正值) 房屋开工(万户) 117.8 (2月) 112 (1月修正值) 建筑许可(万户) 117.7 (2月修正值) 120.4 (1月修正值) 成屋销售(万户) 508 (2月) 547 (1月修正值) 新屋销售(万户) 49.4 (1月) 54.4 (12月修正值) 工厂订单(%) -1.7 (2月) +1.2 (1月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -3.0 (2月修正值) +4.3 (1月) 供应管理协会非制造业指数 54.5 (3月) 53.4 (2月) 供应管理协会制造业指数 51.8 (3月) 49.5 (2月) 趸售(批发)库存(%) -0.5 (2月) -0.2 (1月修正值) 进口物价(%) -0.3 (2月) -1.0 (1月修正值) 出口物价(%) -0.4 (2月) -0.8 (1月) 单位劳工成本(%) +3.3 (第四季修正值) +1.9 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.2 (第四季修正值) +2.1 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,253 (第四季) 赤字1,299 (第三季修正值)
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
* 指标五年券106/2殖利率反弹，获利了结卖压出笼 * 市场猜测证券商已在初级市场大量回补 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.79-0.83% 路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周三弹升。交易员表示，今 日午间标债结果虽略微优于预期，但市场猜测空单在初级已回补，获利了结卖压出笼，106/2期殖利率反弹收 升。 他们表示，今日标售的结果虽不差，但是市场猜测证券商得标比重达到四成以上，多半是空头回补的买盘 ，殖利率下行空间无多，之后获利了结卖压出笼，殖利率回弹至0.80%之上。 〞多头获利了结卖压出来，尾盘的时候美债东京盘小弹一下，〞一位大型证券商交易员说。 央行稍早公布，财政部委托标售的五年公债106/2期得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。得 标比重方面，银行业得标比重38.20%；证券业41.40%、票券业18.40%、保险业2.0%。 〞空单都(在初级市场)补了吧? 证券商标了很多。〞一位票券商交易员说。
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6