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货币新闻 | 2016年 4月 11日 星期一 23:06 BJT

USDA报告：4月7日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月11日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 04/07/2016    03/31/2016   03/31/2016   04/09/2015
  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       339,226       327,881       318,348       471,674
    燕麦 　          0           399           399           100
    大麦         　220             0             0         1,544
    玉米     1,121,902     1,091,905     1,054,042       859,343
    高粱       179,822       116,686       116,447       237,698
    大豆   　  386,768       226,828       204,974       450,365
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    17,155,391     19,635,223
    燕麦         3,146            500
    大麦        30,656        162,243
    玉米    20,771,997     24,170,593
    高粱     6,238,232      6,122,632
    大豆    42,032,843     45,342,708
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 刘静；审校 李军)

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