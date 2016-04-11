USDA报告：4月7日止当周美国农作物出口检验报告(表)

日本经济：内阁官房长官菅义伟称，汇市稳定非常重要
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/07/2016 03/31/2016 03/31/2016 04/09/2015 初值 修正值 前值 小麦 339,226 327,881 318,348 471,674 燕麦 0 399 399 100 大麦 220 0 0 1,544 玉米 1,121,902 1,091,905 1,054,042 859,343 高粱 179,822 116,686 116,447 237,698 大豆 386,768 226,828 204,974 450,365 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 17,155,391 19,635,223 燕麦 3,146 500 大麦 30,656 162,243 玉米 20,771,997 24,170,593 高粱 6,238,232 6,122,632 大豆 42,032,843 45,342,708 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
“在开盘快速上升之后，一个上午金价都遭遇获利了结以及生产商的卖盘，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike表示。
* 指标五年券106/2殖利率反弹，获利了结卖压出笼 * 市场猜测证券商已在初级市场大量回补 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.79-0.83% 路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周三弹升。交易员表示，今 日午间标债结果虽略微优于预期，但市场猜测空单在初级已回补，获利了结卖压出笼，106/2期殖利率反弹收 升。 他们表示，今日标售的结果虽不差，但是市场猜测证券商得标比重达到四成以上，多半是空头回补的买盘 ，殖利率下行空间无多，之后获利了结卖压出笼，殖利率回弹至0.80%之上。 〞多头获利了结卖压出来，尾盘的时候美债东京盘小弹一下，〞一位大型证券商交易员说。 央行稍早公布，财政部委托标售的五年公债106/2期得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。得 标比重方面，银行业得标比重38.20%；证券业41.40%、票券业18.40%、保险业2.0%。 〞空单都(在初级市场)补了吧? 证券商标了很多。〞一位票券商交易员说。