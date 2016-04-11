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市场报道 | 2016年 4月 12日 星期二 00:35 BJT

标题新闻：3月美国消费者未来一年通胀预期降至2.53%，未来三年预期中值降至2.50%-纽约联储调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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