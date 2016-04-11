纽约期市：原糖跌至六周低位，因投机客持仓数据令市场意外

日本经济：内阁官房长官菅义伟称，汇市稳定非常重要
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
路透纽约/伦敦4月11日 - 洲际交易所(ICE)原糖价格周一下挫超过3%至六周低位，上周五晚些时候公布的数据显示，投机客持有的净多头头寸降幅不及预期，引发大规模抛售。
阿拉比卡咖啡期货小幅上涨，因巴西雷亚尔 走坚。可可上升，跟随追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 一起攀升。
原糖期货下跌，此前商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，截至4月5日该周，投机客所持创纪录净多头头寸减少不到1.3万口。而贸易行买入的规模小于预期。
“大家之前以为持有空头头寸的贸易行是大买家，但他们买入的规模不及市场预期，”NickJen Capital商品贸易顾问高管Nick Gentile说。
“投机客会进一步减持多头头寸，所以价格跌至新低。”
交易员指出，巴西中南部甘蔗收割开局速度迅速，加重糖价下行压力。
指标5月原糖期货 收跌0.54美分，或3.7%，报每磅14.15美分，盘中跌至3月1日以来最低的14.12美分。
5月/7月SBK6-N6贴水扩大至0.26美分，为合约期内最大，5月合约将在本月底到期。
ICE-8月白糖期货 收跌12美元，或2.8%，报每吨418.20美元，5月/8月合约贴水 走宽至5美元，为2015年8月来最大，5月白糖合约将在周五到期。
7月阿拉比卡 收涨2.7美分，或2.2%，报每磅1.2525美元，在升穿100日移动均线后迅速扩大涨幅。
5月罗布斯塔咖啡 收涨35美元，或2.3%，报每吨1,548美元，巴西罗布斯塔咖啡豆开始收割之际，交易员关注之前的持续干燥天气对作物收成造成的损害。
伦敦7月可可 收涨10英镑，或0.5%，报每吨2,160英镑，纽约7月可可 收涨38美元，或1.3%，报每吨2,932美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
“在开盘快速上升之后，一个上午金价都遭遇获利了结以及生产商的卖盘，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike表示。
* 指标五年券106/2殖利率反弹，获利了结卖压出笼 * 市场猜测证券商已在初级市场大量回补 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.79-0.83% 路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周三弹升。交易员表示，今 日午间标债结果虽略微优于预期，但市场猜测空单在初级已回补，获利了结卖压出笼，106/2期殖利率反弹收 升。 他们表示，今日标售的结果虽不差，但是市场猜测证券商得标比重达到四成以上，多半是空头回补的买盘 ，殖利率下行空间无多，之后获利了结卖压出笼，殖利率回弹至0.80%之上。 〞多头获利了结卖压出来，尾盘的时候美债东京盘小弹一下，〞一位大型证券商交易员说。 央行稍早公布，财政部委托标售的五年公债106/2期得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。得 标比重方面，银行业得标比重38.20%；证券业41.40%、票券业18.40%、保险业2.0%。 〞空单都(在初级市场)补了吧? 证券商标了很多。〞一位票券商交易员说。