版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 02:52 BJT

纽约期市：原糖跌至六周低位，因投机客持仓数据令市场意外

路透纽约/伦敦4月11日 - 洲际交易所(ICE)原糖价格周一下挫超过3%至六周低位，上周五晚些时候公布的数据显示，投机客持有的净多头头寸降幅不及预期，引发大规模抛售。

阿拉比卡咖啡期货小幅上涨，因巴西雷亚尔 走坚。可可上升，跟随追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 一起攀升。

原糖期货下跌，此前商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，截至4月5日该周，投机客所持创纪录净多头头寸减少不到1.3万口。而贸易行买入的规模小于预期。

“大家之前以为持有空头头寸的贸易行是大买家，但他们买入的规模不及市场预期，”NickJen Capital商品贸易顾问高管Nick Gentile说。

“投机客会进一步减持多头头寸，所以价格跌至新低。”

交易员指出，巴西中南部甘蔗收割开局速度迅速，加重糖价下行压力。

指标5月原糖期货 收跌0.54美分，或3.7%，报每磅14.15美分，盘中跌至3月1日以来最低的14.12美分。

5月/7月SBK6-N6贴水扩大至0.26美分，为合约期内最大，5月合约将在本月底到期。

ICE-8月白糖期货 收跌12美元，或2.8%，报每吨418.20美元，5月/8月合约贴水 走宽至5美元，为2015年8月来最大，5月白糖合约将在周五到期。

7月阿拉比卡 收涨2.7美分，或2.2%，报每磅1.2525美元，在升穿100日移动均线后迅速扩大涨幅。

5月罗布斯塔咖啡 收涨35美元，或2.3%，报每吨1,548美元，巴西罗布斯塔咖啡豆开始收割之际，交易员关注之前的持续干燥天气对作物收成造成的损害。

伦敦7月可可 收涨10英镑，或0.5%，报每吨2,160英镑，纽约7月可可 收涨38美元，或1.3%，报每吨2,932美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐