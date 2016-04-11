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货币新闻 | 2016年 4月 12日 星期二 04:03 BJT

表格：截至4月10日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿4月11日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布
主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

  一周截至日           04/10/16  04/03/16  04/10/15   五年均值  
       
    
  冬麦生长状况 
  - 优                    8        10       7        --
  - 良                    48       49       35       --
  - 普通                  35       34       39       --
  - 差                    7        6        14       --
  - 很差                  2        1        5 　     --
  
  玉米种植率  　　　　　　4        --       1        4
  棉花种植率              5        3        4        7
  稻米种植率  　　　　　　32       16       23       26
  春麦种植率　　　　　　　13       --       14       10
  稻米出苗率　　　　　　　12       7        7        9
  冬麦抽穗率　　　　　　　4        --       5        7(完)

        
    
 (编译 李军；审校 利棣儿)

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