美国债市：公债价格持平，市场静待美国通胀数据出炉

全球金市：金价从八周高点回落，因美元反弹
“在开盘快速上升之后，一个上午金价都遭遇获利了结以及生产商的卖盘，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike表示。
路透4月11日 - 美国公债收益率周一持平，因对中国出台刺激计划和日本可能干预市场的希望日益增强，扶助对诸如原油和股市等较高风险资产市场的买需。
在上周五投资者风险意愿改善拖累公债走低后，今日没有重大的美国经济数据出炉且市场交投疏落，公债早盘遭到抛售。但因股市缩减涨幅，令大部份年期的公债转至平盘，因投资者等待本周稍后公布的反映美国最新通胀情况的多份经济数据。
“今早公债被大举抛售，因担心通胀，但收盘回稳，市场采取观望态度，”Sit Investment Associates资深投资组合经理Bryce Doty说。
投资者等待周三公布的3月美国零售销售和生产者物价指数(PPI)，周四公布的消费者物价指数(CPI)。投资者将加倍关注这三项数据，因为它们将可能显示通胀升速较预期更快。
“如果这些数据升幅令人意外，将使(投资者)密切聚焦在通胀，导致公债收益率飙升，”Doty表示，他补充说，即使如果这些数据符合分析师预期，公债市场“仍可能大幅波动。”
较长期公债收益率温和上升，而较短期公债基本持平，30年期公债 价格下跌3/32，收益率报2.565%。
两年期公债 价格持平，收益率报0.7027%。
指标10年期公债 小跌1/32，收益率报1.727%。
布兰特原油期价周一触及四个月高位，受助于商品市场普涨，以及对周日产油国在多哈开会讨论冻产协议所寄予希望。
美国股市周一收跌，受累于一波尾盘抛售，必需消费类股走低盖过了材料和银行股上涨带来的提振，投资者静待首季业绩期开锣，预计企业业绩不乐观。
一项追踪全球股市表现的指数 上涨0.1%。
中国和日本将可能推出经济刺激政策，这扶助市场人气改善。
中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.3%，令对中国可能继续放宽货币政策的希望增强。这很可能支持较高风险资产。
日本内阁官房长官菅义伟表示，20国集团(G20)就避免货币竞贬达成的共识，并不意味着日本不能干预呈单向走势的汇率。 (完)
“在开盘快速上升之后，一个上午金价都遭遇获利了结以及生产商的卖盘，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike表示。
* 指标五年券106/2殖利率反弹，获利了结卖压出笼 * 市场猜测证券商已在初级市场大量回补 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.79-0.83% 路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周三弹升。交易员表示，今 日午间标债结果虽略微优于预期，但市场猜测空单在初级已回补，获利了结卖压出笼，106/2期殖利率反弹收 升。 他们表示，今日标售的结果虽不差，但是市场猜测证券商得标比重达到四成以上，多半是空头回补的买盘 ，殖利率下行空间无多，之后获利了结卖压出笼，殖利率回弹至0.80%之上。 〞多头获利了结卖压出来，尾盘的时候美债东京盘小弹一下，〞一位大型证券商交易员说。 央行稍早公布，财政部委托标售的五年公债106/2期得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。得 标比重方面，银行业得标比重38.20%；证券业41.40%、票券业18.40%、保险业2.0%。 〞空单都(在初级市场)补了吧? 证券商标了很多。〞一位票券商交易员说。
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6