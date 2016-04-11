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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 04:49 BJT

美国债市：公债价格持平，市场静待美国通胀数据出炉

路透4月11日 - 美国公债收益率周一持平，因对中国出台刺激计划和日本可能干预市场的希望日益增强，扶助对诸如原油和股市等较高风险资产市场的买需。

在上周五投资者风险意愿改善拖累公债走低后，今日没有重大的美国经济数据出炉且市场交投疏落，公债早盘遭到抛售。但因股市缩减涨幅，令大部份年期的公债转至平盘，因投资者等待本周稍后公布的反映美国最新通胀情况的多份经济数据。

“今早公债被大举抛售，因担心通胀，但收盘回稳，市场采取观望态度，”Sit Investment Associates资深投资组合经理Bryce Doty说。

投资者等待周三公布的3月美国零售销售和生产者物价指数(PPI)，周四公布的消费者物价指数(CPI)。投资者将加倍关注这三项数据，因为它们将可能显示通胀升速较预期更快。

“如果这些数据升幅令人意外，将使(投资者)密切聚焦在通胀，导致公债收益率飙升，”Doty表示，他补充说，即使如果这些数据符合分析师预期，公债市场“仍可能大幅波动。”

较长期公债收益率温和上升，而较短期公债基本持平，30年期公债 价格下跌3/32，收益率报2.565%。

两年期公债 价格持平，收益率报0.7027%。

指标10年期公债 小跌1/32，收益率报1.727%。

布兰特原油期价周一触及四个月高位，受助于商品市场普涨，以及对周日产油国在多哈开会讨论冻产协议所寄予希望。

美国股市周一收跌，受累于一波尾盘抛售，必需消费类股走低盖过了材料和银行股上涨带来的提振，投资者静待首季业绩期开锣，预计企业业绩不乐观。

一项追踪全球股市表现的指数 上涨0.1%。

中国和日本将可能推出经济刺激政策，这扶助市场人气改善。

中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.3%，令对中国可能继续放宽货币政策的希望增强。这很可能支持较高风险资产。

日本内阁官房长官菅义伟表示，20国集团(G20)就避免货币竞贬达成的共识，并不意味着日本不能干预呈单向走势的汇率。 (完) 　　

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