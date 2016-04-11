韩国数据：3月进口物价同比下降7.7%，为三个月来最快

全球金市：金价从八周高点回落，因美元反弹
“在开盘快速上升之后，一个上午金价都遭遇获利了结以及生产商的卖盘，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike表示。
路透首尔4月12日 - 韩国央行周二公布的数据显示，3月以韩元计算 的进口物价以三个月来最快速度下跌。 韩国央行发布，3月以韩元计进口物价同比下降7.7%，跌速略快于2月 的下跌7.4%。3月跌速为去年12月来最快。 全球商品价格持续较低，导致该指数自2012年9月以来连跌，给进口 通胀带来下行压力。 原材料进口物价下跌是令进口物价下降的主要原因，3月原材料进口 物价同比下跌26.3%，因矿业材料进口物价急降。 而3月以韩元计出口物价则较上年同期下降4.5%，2月为下滑2.1%。 以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)： 3月 *2月 1月 12月 11月 进口物价 较上年同期(%) -7.7 -7.4 -6.3 -12.0 -15.6 较上月(%) 0.0 1.6 -1.5 -1.1 -1.7 出口物价 较上年同期(%) -4.5 -2.1 -1.5 -6.2 -8.6 较上月(%) -1.5 0.8 0.4 0.1 -1.1 注：*为修正后数据。(完)
“在开盘快速上升之后，一个上午金价都遭遇获利了结以及生产商的卖盘，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike表示。
* 指标五年券106/2殖利率反弹，获利了结卖压出笼 * 市场猜测证券商已在初级市场大量回补 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.79-0.83% 路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周三弹升。交易员表示，今 日午间标债结果虽略微优于预期，但市场猜测空单在初级已回补，获利了结卖压出笼，106/2期殖利率反弹收 升。 他们表示，今日标售的结果虽不差，但是市场猜测证券商得标比重达到四成以上，多半是空头回补的买盘 ，殖利率下行空间无多，之后获利了结卖压出笼，殖利率回弹至0.80%之上。 〞多头获利了结卖压出来，尾盘的时候美债东京盘小弹一下，〞一位大型证券商交易员说。 央行稍早公布，财政部委托标售的五年公债106/2期得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。得 标比重方面，银行业得标比重38.20%；证券业41.40%、票券业18.40%、保险业2.0%。 〞空单都(在初级市场)补了吧? 证券商标了很多。〞一位票券商交易员说。
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6