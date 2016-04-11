版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 05:20 BJT

韩国数据：3月进口物价同比下降7.7%，为三个月来最快

路透首尔4月12日 - 韩国央行周二公布的数据显示，3月以韩元计算
的进口物价以三个月来最快速度下跌。
    
    韩国央行发布，3月以韩元计进口物价同比下降7.7%，跌速略快于2月
的下跌7.4%。3月跌速为去年12月来最快。
    
    全球商品价格持续较低，导致该指数自2012年9月以来连跌，给进口
通胀带来下行压力。
    
    原材料进口物价下跌是令进口物价下降的主要原因，3月原材料进口
物价同比下跌26.3%，因矿业材料进口物价急降。       
    
    而3月以韩元计出口物价则较上年同期下降4.5%，2月为下滑2.1%。
        
    以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：
    
                    3月     *2月    1月　  12月　  11月
    进口物价
    较上年同期(%)  -7.7    -7.4    -6.3   -12.0   -15.6
    较上月(%)       0.0     1.6    -1.5    -1.1    -1.7
    出口物价
    较上年同期(%)  -4.5    -2.1    -1.5    -6.2    -8.6
    较上月(%)      -1.5     0.8     0.4     0.1    -1.1
    
    注：*为修正后数据。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐