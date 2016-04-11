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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 06:09 BJT

****澳新经济指标预测--4月12日-4月19日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值    
       
    4月11日当周
    
    4月12日(二)
    0130 澳洲NAB企业现况指数                      3月         --         正8
                企业信心指数                                  --         正3
    2245 新西兰食品价格指数                       3月         --       -0.6%
    
    4月13日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                       4月         --       -2.2%
    1200 新西兰制造业表现指数(PMI)                3月         --        56.0
    
    4月14日(四)
    0130 澳洲就业人数(万人)                       3月       增加2   增加0.03
             全职就业人数(万人)                               --    增加1.59
             就业参与率                                     65.0%      64.9%
             失业率                                          5.9%       5.8%
    0300 新西兰公债海外持有比例                   3月         --       64.7%
    
    4月15日(五)
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数    4月         --        47.9    
    
    4月18日当周
    
    4月17日(日)
    2245 新西兰消费者物价指数(较前季)          第一季         --       -0.5%
                     (较上年同期)                             --       +0.1%
    
    4月18日(一)
    0130 澳洲新车销售                             3月         --       -0.1%
    
    4月19日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    (完)
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 张涛；审校 李爽)

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