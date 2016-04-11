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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 06:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          77.71    +0.24    +0.31   1963431
    京东                27.28    +0.42    +1.56   8124315
    新浪              49.09    -0.25    -0.51    449023
    搜狐              48.07    +0.05    +0.10    136127
    网易             138.91    -4.34    -3.03   1135502
    百度             185.07    +1.09    +0.59   1893624
    
    台湾
    台湾积体电路       25.51    +0.23    +0.91   1483625
    联电                2.00    +0.00    +0.00     79545
    日月光              5.61    +0.09    +1.63    249745
    硅品精密           7.76    +0.04    +0.52    641962
    和信超媒体         2.78    +0.00    +0.16      8305
    友达                3.05    +0.11    +3.74    134696
    中华电信           33.68    +0.20    +0.60     38935
    台湾国际航电      39.94    +0.31    +0.78   1350724
    
    香港
    中国移动           55.08    -0.42    -0.76    129217
    中国联通           12.87    +0.09    +0.70     36097
    中国电信           53.44    -0.77    -1.42      5244
    中芯国际            4.35    +0.00    +0.00      3883
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵)

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