《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月11日

全球金市：金价从八周高点回落，因美元反弹
“在开盘快速上升之后，一个上午金价都遭遇获利了结以及生产商的卖盘，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike表示。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 77.71 +0.24 +0.31 1963431 京东 27.28 +0.42 +1.56 8124315 新浪 49.09 -0.25 -0.51 449023 搜狐 48.07 +0.05 +0.10 136127 网易 138.91 -4.34 -3.03 1135502 百度 185.07 +1.09 +0.59 1893624 台湾 台湾积体电路 25.51 +0.23 +0.91 1483625 联电 2.00 +0.00 +0.00 79545 日月光 5.61 +0.09 +1.63 249745 硅品精密 7.76 +0.04 +0.52 641962 和信超媒体 2.78 +0.00 +0.16 8305 友达 3.05 +0.11 +3.74 134696 中华电信 33.68 +0.20 +0.60 38935 台湾国际航电 39.94 +0.31 +0.78 1350724 香港 中国移动 55.08 -0.42 -0.76 129217 中国联通 12.87 +0.09 +0.70 36097 中国电信 53.44 -0.77 -1.42 5244 中芯国际 4.35 +0.00 +0.00 3883 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 郑茵)
“在开盘快速上升之后，一个上午金价都遭遇获利了结以及生产商的卖盘，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike表示。
* 指标五年券106/2殖利率反弹，获利了结卖压出笼 * 市场猜测证券商已在初级市场大量回补 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.79-0.83% 路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周三弹升。交易员表示，今 日午间标债结果虽略微优于预期，但市场猜测空单在初级已回补，获利了结卖压出笼，106/2期殖利率反弹收 升。 他们表示，今日标售的结果虽不差，但是市场猜测证券商得标比重达到四成以上，多半是空头回补的买盘 ，殖利率下行空间无多，之后获利了结卖压出笼，殖利率回弹至0.80%之上。 〞多头获利了结卖压出来，尾盘的时候美债东京盘小弹一下，〞一位大型证券商交易员说。 央行稍早公布，财政部委托标售的五年公债106/2期得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。得 标比重方面，银行业得标比重38.20%；证券业41.40%、票券业18.40%、保险业2.0%。 〞空单都(在初级市场)补了吧? 证券商标了很多。〞一位票券商交易员说。
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6