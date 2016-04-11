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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 06:11 BJT

《日本重要政经日程》--4月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月11日(一)

2350 - 3月银行放款

4月12日(二)

0130 - 标售10年期通胀保值债券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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