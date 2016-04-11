日韩经济指标预测--4月12日-4月19日****

全球金市：金价从八周高点回落，因美元反弹
“在开盘快速上升之后，一个上午金价都遭遇获利了结以及生产商的卖盘，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike表示。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月11日当周 4月11日(一) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -2.0% 进口物价(较上年同期) -- -7.4% 2350 日本银行放款(较上年同期) 3月 -- +2.2% 4月12日(二) 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 持平 -0.2% (较上年同期) -3.5% -3.4% 4月13日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超15,551 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,152 4月14日(四) 2300 韩国失业率 3月 -- 4.1% 4月15日(五) -- 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差98 出口 -- -8.2% 进口 -- -13.8% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 41.80 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 36.00 0430 日本工业生产修正值 2月 -- -6.2% 产能利用率指数(较前月) 2月 -- +2.6% 4月18日当周 4月18日(一) 0300 韩国L货供额 2月 -- +8.6% 4月19日(二) -- 韩国央行利率决定 4月 -- 1.50% 2100 韩国生产者物价指数(较上年同期) 3月 -- -3.4% (较前月) -- 持平 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正6 2350 日本出口(较上年同期) 3月 -- -4.0% 日本进口(较上年同期) 3月 -- -14.2% 日本贸易收支(亿日圆) 3月 -- 顺差2,428 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
“在开盘快速上升之后，一个上午金价都遭遇获利了结以及生产商的卖盘，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike表示。
* 指标五年券106/2殖利率反弹，获利了结卖压出笼 * 市场猜测证券商已在初级市场大量回补 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.79-0.83% 路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周三弹升。交易员表示，今 日午间标债结果虽略微优于预期，但市场猜测空单在初级已回补，获利了结卖压出笼，106/2期殖利率反弹收 升。 他们表示，今日标售的结果虽不差，但是市场猜测证券商得标比重达到四成以上，多半是空头回补的买盘 ，殖利率下行空间无多，之后获利了结卖压出笼，殖利率回弹至0.80%之上。 〞多头获利了结卖压出来，尾盘的时候美债东京盘小弹一下，〞一位大型证券商交易员说。 央行稍早公布，财政部委托标售的五年公债106/2期得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。得 标比重方面，银行业得标比重38.20%；证券业41.40%、票券业18.40%、保险业2.0%。 〞空单都(在初级市场)补了吧? 证券商标了很多。〞一位票券商交易员说。
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6